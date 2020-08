Lovren admite que fue a por Ramos tras lesionar a Salah en la final de Champions: "Tenía que pagar por lo que había hecho"

La final de la Champions de 2018 quedó empañada por la lesión del jugador que más deslumbró aquella temporada, el egipcio Mohamed Salah, dejando al Liverpool sin su mejor jugador. En una acción en la que Sergio Ramos cae al suelo, este engancha el brazo de su rival para que también vaya al suelo y termina lesionándolo del hombro, teniendo que dejar el partido.

A esta acción se ha referido dos años después el ya excompañero de Salah en el Liverpool y uno de sus mejores amigos en Anfield, el central Dejan Lovren. El reciente fichaje del Zenit admtió que tomó represalias contra Ramos después de que lesionara a su compañero, en declaraciones para la televisión egipcia Sada El Balad.

Más concretamente, en un encuentro que enfrentó a Croacia con España en noviembre de 2018, fue donde el ex red quiso vengar a su compañero. "¿Si golpeé deliberadamente a Ramos después de que lesionara a Salah? Sí, es posible. Deliberadamente lo golpeé con los codos y le dije que ya habíamos empatado", reconoció.

"Respeto a Ramos como jugador y lo que hace por su equipo. Ha ganado muchos títulos, pero por otro lado, tiene comportamientos que no me gustan y perjudican a los jugadores. No quiero hacer una gran historia, pero creo que lo que hizo Ramos fue intencional para lastimar a mi amigo Salah, así que era hora de pagar por lo que había hecho", añadió.

Lovren quiso hacer hincapié en cómo la lesión del egipcio cambió el devenir del encuentro y se mostró convencido de que las cosas hubieran sido distintas con el '11' en el campo. "Jugábamos mucho mejor que el Real Madrid antes de que Salah se lesionara en la final. Su salida fue un gran golpe para nosotros. Con Mo fuera empezaron a dominar el partido", concluyó.