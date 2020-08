La Lazio, contra David Silva tras su fichaje por la Real Sociedad: "Respeto al jugador, no al hombre"

Uno de los fichajes más sonados para LaLiga en este verano de 2020 es el de David Silva por la Real Sociedad. El canario regresa a España tras diez años en el Manchester City, donde se ha convertido en una leyenda.

El destino de Silva podría haber sido bien distinto. De hecho, su llegada al conjunto donostiarra se ha producido de manera totalmente inesperada para un equipo con el que había estado negociando hasta el último momento: la Lazio.

El conjunto romano estuvo muy cerca de hacerse con sus servicios y ahora se siente traicionado por el español. Igli Tare, su director deportivo, le ha dedicado unas duras palabras tras la confirmación de que no jugará en sus filas, sino en las de la Real.

"Tras el fichaje de David Silva por la Real Sociedad, siento un gran respeto por el jugador, pero no por el hombre", firma en un escueto comunicado en su página web.

Silva, por el momento, no ha dado explicaciones por las que ha elegido el equipo de Anoeta y no la Lazio, entre otros muchos pretendientes que se había ganado. Su etapa en Manchester no ha podido ser más exitosa, hasta el punto de que le van a colocar una estatua para recordar sus días en el Etihad Stadium.