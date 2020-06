Salvador Illa, en 'Al Rojo Vivo': "Lo razonable sería acabar LaLiga sin público"

El regreso del fútbol y la rápida velocidad que está tomando el tren de la desescalada ha invitado a muchos estamentos, empezando por LaLiga, a abrir la posibilidad de que haya público en breve en los estadios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en que él es contrario a esta idea.

"La decisión corresponde al Consejo Superior de Deportes", terció, remitiendo al Real Decreto Ley que se aprobó el pasado viernes, pero sí admitió que escuchará "a LaLiga y las Comunidades Autónomas" por si hubiera alguna posibilidad. En cualquier caso, su opinión no varía: "Lo razonable sería acabar LaLiga sin público", zanjó, en su entrevista en 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

La primera jornada del 'nuevo fútbol' se ha disputado sin público (a excepción del espontáneo del Mallorca-Barcelona), tanto en Primera como en Segunda División. Equipos como la Unión Deportiva Las Palmas instaron a las autoridades a dejar el acceso a parte de sus aficionados, incluso anunciando públicamente que lo iban a permitir, pero al final han tenido que echarse atrás.

Esta restricción se mantendrá, al menos, hasta que todas las Autonomías estén en Fase 3, algo que no sucede en Madrid, algunas zonas de Catalunya y de Castilla y León.

Uribes: "No me aventuro en soluciones de futuro"

La misma idea ronda en el ministerio de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que prefiere ser cauto.

"Se dice que el Gobierno ha rectificado, pero no ha rectificado sino que ha reconsiderado en función del cambio de las circunstancias. Hemos vivido una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos 100 años. No me aventuro en soluciones de futuro", indicó en un encuentro digital de Nueva Economía Fórum.