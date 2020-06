Julio Baptista explica cómo su madre evitó que terminase en el mundo de las drogas

Julio Baptista es de esos jugadores al que es muy difícil encontrarle enemigos. Probablemente desde su entrevista con Joaquín hace varios años en la que quedó bautizado como 'Hulio' por el jugador gaditano. El brasileño se retiró hace poco más de un año del fútbol profesional tras pasar por varios equipos españoles, y actualmente dirige en las categorías inferiores del Valladolid.

Sin embargo, a una carrera en grandes clubes como Sevilla, Real Madrid o Arsenal, le precede un comienzo difícil en su Brasil natal, donde su madre, jugó un papel fundamental para encaminarle y que no se perdiese entre las malas influencias.

"Mi madre me ha dado todo. Trabajaba mucho y yo crecí con mis abuelos porque se separó de mi padre, yo no le conozco, y la verdad es que ha sido madre y padre. Todo lo que soy y en lo que me he convertido como hombre se lo debo a ella", reconoció en una entrevista para El Español.

Baptista señaló a su madre como "la persona más importante en su vida". "Consiguió encaminar mi infancia y mi futuro de una manera positiva, para sacarme de cosas peligrosas y que no acabase en las drogas ni con malas compañías. Siempre me ha enseñado que el deporte es una de las mejores cosas que existe".

El brasileño contó cómo gracias a ella pudo alejarse de las drogas, que en muchos casos forman parte de la normalidad en las calles. "En Sao Paulo, donde pasé mi infancia, había mucha droga y yo me pasaba mucho tiempo en la calle jugando al fútbol. Esto le daba miedo a mi madre e hizo todo lo posible para que jugase en las instalaciones del Sao Paulo FC", cuenta Baptista.

Ese fue precisamente el cambio que marcó el futuro del ya exfutbolista, y todo se lo debe a su familia. "Pasé de jugar en la calle a estar en las instalaciones del equipo. Entrar en el equipo fue mi primer paso para convertirme en jugador profesional. Si mi familia no me hubiese llevado por el buen camino hubiese sido complicado poder llegar a donde llegué".