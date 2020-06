Bartomeu pide otra reducción de sueldos a la plantilla del FC Barcelona

El presidente del FC BarcelonaJosep María Bartomeu, junto con su directiva, dan vueltas a todas las estrategias posibles para salvar la economía del club que está viviendo una situación complicada. Ya en marzo cuando los clubes comenzaron a aplicar ERTEs y reducciones de plantilla, el máximo mandatario azulgrana le pidió a los suyos un esfuerzo y recortar su salario... una fórmula que parece haber "funcionado" y que Bartomeu quiere repetir.

Así informó Catalunya Radio, que fue el pasado 23 de mayo cuando el presidente se dejó ver en uno de los entrenamientos del primer equipo tras su vuelta a la actividad y donde les volvió a proponer, o más bien a pedir, que se vuelvan a bajar sus sueldos. Una decisión respaldada por el CEO, Óscar Grau, y el encargado de los recortes de los deportistas profesionales, Albert Soler.

Sin embargo, la presunta cifra que quiere alcanzar Bartomeu no parecería tan alta si se pone en perspectiva con lo que más de uno percibe a final de año. La rebaja total que piden desde la cúpula es de 10 millones de euros entre todos los futbolistas del primer equipo. No obstante, la plantilla todavía no se ha pronunciado.

Es por eso, que desde la directiva ya se analizan otras formas de recortar gastos a largo plazo y no descartan tener que revisar los contratos de algunos de sus futbolistas a final de temporada. Recordamos que los salarios de los futbolistas del Barça se llevan algo más del 50% del presupuesto de 1.000 millones de euros que presentó el club en septiembre.