David Silva: adiós al Manchester City... ¿hola al Valencia?

David Silva no seguirá la temporada que viene en el Manchester City. Tras diez temporadas vestido de skyblue, el Mago de Arguineguín pondrá punto y final a su etapa en el club inglés cuando finalice esta campaña rumbo a un nuevo destino. Su futuro, sin embargo, es una incógnita. El futbolista quería haber tomado antes la decisión, pero la crisis mundial causada por el coronavirus y el parón total en el mundo del deporte ha hecho que aplace su resolución. Ni él mismo sabe dónde jugará, pero lo que está claro es que el Valencia, el club en el que se formó y en el que se convirtió en una estrella mundial, cuenta con muchas opciones.

Que el mediapunta canario se irá del Manchester City no tiene marcha atrás. El jugador ya lo había insinuado en varias ocasiones y este miércoles, en una charla por YouTube con el popular MisterChip, confirmó que cambiará de aires para la próxima campaña. "Cuando digo una cosa, tiro para delante. Es lo que siento, lo dije en su momento, estar aquí diez años era cumplir lo que quería, más como ha salido. Para mí, el ciclo se cierra aquí", dijo el canario, al que la situación del fútbol actual no le ha hecho cambiar de idea.

Silva no tiene más que palabras de agradecimiento para la afición del City, pero en este punto de su carrera, a sus 34 años, necesita un reto distinto, un desafío final. "La gente me ha tratado increíble, por eso he durado mucho tiempo. El cariño de la gente, el respeto, ha sido espectacular. A mí y a mi familia. Pero bueno, mi familia y yo necesitamos otra cosa, otro reto".

Y ese reto podría ser el Valencia. Ya en el mes de febrero, antes de que la pandemia del coronavirus azotara al mundo, el jugador empezó a desechar la idea de irse a un retiro dorado en la MLS norteamericana para tener jugar algún año más en la élite, con el club che como posible destino. Silva no cierra la puerta a un regreso, pero asegura que no sabe cuál será su futuro. "Sabe más que yo la gente de lo que sale en las redes sociales. No tengo nada, ni idea. Esperando a que se arregle esto y se mueva todo", finalizó. El sueño del valencianismo de volver a verle en Mestalla es una posibilidad real.