Iturralde González: "El 90% de los árbitros son del Madrid y el 10%, del Barça"

Eduardo Iturralde González es uno de los árbitros con más fama del fútbol español. Con 17 temporadas y 291 partidos dirigidos en LaLiga a sus espaldas, actualmente es comentarista en El Larguero de Cadena SER, donde sorprendió con sus declaraciones con respecto a sus excolegas.

Iturralde fue preguntado sobre cuántos árbitros son del Real Madrid y cuantos del Barcelona, a lo que respondió con un sorprendente "90% - 10%". "70% u 80% de la población española son del Real Madrid, aunque ahora la gente joven son del Barça por los títulos de Guardiola o Messi", añadió.

El seguidor confeso del Athletic de Bilbao, ya dejó unas declaraciones similares en 2014, cuando admitió que "la mayoría de los árbitros son del Real Madrid". "Los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo. Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así", comentó por aquel entonces.

Sin embargo, el excolegiado tiene claro que eso no hace que ni él ni sus compañeros piten a favor de su equipo, y en un aspecto personal, fue más allá. "Yo perjudicaría más al Athletic que no por intentar ser justo”, concluyó.