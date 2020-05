El árbitro de la Undécima admite que fallaron en el gol de Ramos: "Nos dimos cuenta en el descanso"

Mark Clattenburg fue el árbitro de la final de Champions de 2016 en la que el Real Madrid se impuso al Atlético en la tanda de penaltis. Ambos equipos empataron a uno gracias a los goles de Sergio Ramos y Yannick Carrasco y el partido se definió en la tanda de penaltis. Sin embargo, el gol del capitán blanco no debió subir al marcador.

Pese a que las imágenes ya demostraban que Ramos estaba en fuera de juego, ahora ha sido el propio Clattenburg el que ha admitido que fallaron. "En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló”, admitió para Daily Mail.

Estas declaraciones surgieron a raíz de una charla con el medio británico en el que hablaba de los jugadores a los que más le costaba controlar en el campo y nombró a Pepe entre ellos. De hecho, cuenta que ese fallo que tuvo le sirvió para tener a raya al portugués aquel partido.

“Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: “Eso no es penalti nunca, Mark” Le dije: “Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador” y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí", reconoce. "Sabía que si le decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente".

Del mismo modo, Clattenburg explica otro rifirrafe que tuvo con Pepe, que intentaba hacer al colegiado caer en su trampa. "Pepe estaba rodando por el suelo, actuando. Lo intentó dos veces para ver si expulsaba a algún jugador del Atlético. Otro árbitro hubiera picado pero yo había hecho los deberes. Aunque intentaba no dejarme llevar por los prejuicios, conocía bien su forma de pensar y me hizo falta para intentar llevarle. Es un jugador del que no puedes fiarte", finalizó.