Luis Enrique recuerda su marcha del Real Madrid al Barcelona: "Me gustaría que esos que dicen que no cambiarían tuvieran este tipo de oportunidades..."

Luis Enrique fue el invitado del programa 'Colgados del aro' que, como suele ser habitual, empezó hablando de baloncesto y derivó en charlas de todo tipo.

El actual seleccionador español, a colación del caso Nikola Mirotic (un exmadridista ahora en el Barcelona) sobre cómo se lleva el odio que genera un cambio al eterno rival, del que él es un ejemplo ya clásico en el fútbol. "No genera odio, ¿tú crees que genera odio?", replicó el exfutbolista.

"Eso es una generación de hormonas. Es como unas células dañinas que te pueden hacer daño si no las echas. Va muy bien, porque sirve para expulsar el resquemor. Hay que potenciar más que cambien los jugadores de equipos", bromeó.

A Luis Enrique no le sorprendió la reacción, no obstante, algo que potenció él mismo con la famosa celebración de su gol en el Bernabéu estirándose la camiseta barcelonista. "Para uno que marco...", ironiza el seleccionador.

Cuando Toñín Llorente, buen amigo del asturiano, le cuestiona sobre la reacción de Fabio Capello, que dijo que el Barcelona había pagado una gran cantidad y en realidad se fue gratis, Luis Enrique se suelta.

"Fue una de las cosas bonitas. Yo acabé mi contrato con el Madrid después de cinco años. No llegamos a un acuerdo, pero me quisieron renovar. A partir de ahí, tomé el camino que quise. Todos queremos que hablen bien de nosotros, como es lógico, pero para mí fue muy gratificante ver que el entrenador, que era muy reconocido a nivel mundial, dijera que no podía entender que se haya ido Luis Enrique libre", admite.

"Evidentemente, lo que atraía más eran las posibles polémicas o los gestos que yo pudiera hacer", continúa. "Pero eso forma parte del fútbol. Además, habría que diferenciar la reacción del público en un estadio, que si no llega a los límites de la violencia física lo puedo entender. Yo cuando he paseado por Madrid siempre he recibido cariño, aunque alguno me diga 'por qué te fuiste'... Si no se saca de contexto, la gente al final entiende que este tío se haya ido. Es más: ya me gustaría que esos que dicen que no cambiarían tuvieran este tipo de oportunidades...", señala.