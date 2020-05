Un jugador de la NBA gana 300.000 dólares en la lotería gracias a un indigente

La historia de la lotería de Gilbert Arenas es de las más surrealistas de estos días sin deporte, cuando gracias a un indigente se hizo con el número ganador de la lotería. El ex de Warriors, Wizards, Magic y Grizzlies se llevó 300.000 euros en la 'Powerball' americana.

El propio jugador cuenta en su Instagram cómo el 12 de mayo fue su día de suerte. Arenas salió de casa con prisas para poder jugar sus números favoritos y se dejó la cartera en casa. Cuando pudo darse cuenta, para más inri, el depósito de su coche se encontraba sin gasolina y tuvo que parar a repostar con los diez dólares que tenía en efectivo.

Al parar a repostar, se le acercó un mendigo pidiéndole algo de limosna. Arenas intentó quitárselo de encima, pero ante la insistencia del indigente, el baloncestista le ofreció darle 5$ y gastar los otros tantos en gasolina para llegar a su lugar de apuestas frecuente.

Sin embargo, el hombre le hizo otra oferta que Arenas no rechazó. "Como no vas a llegar con 5 dólares, quédate los 10 y cuando ganes la lotería me das 20", fue la propuesta del indigente según cuenta el de la NBA. "Sé que lo vas a ganar al 100%", le dijo.

Al día siguiente, cuando Arenas se despertó había recibido un mensaje en su móvil: "Enhorabuena, ha ganado 300.000 dólares". Sin embargo, pensó que era una estafa ya que no había jugado. Sin embargo, cuando fue a la estación de servicio donde suele jugar, el propietario le comunicó la noticia. "Jugué tus números porque cerré temprano y ganaste", le dijo el gerente a Arenas.

El ganador de la lotería cuenta también que este fin de semana fue a visitar al indigente y a darle su parte, cifra que no desveló. "Saltó y me abrazó durante cinco minutos llorando y luego comenzó a rezar", explicó. "He donado muchas veces dinero a personas sin hogar, pero nunca había sido bendecido por uno. Su buen corazón bendijo ese boleto de lotería", terminó escribiendo Arenas en su Instagram.