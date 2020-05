Se cumplen 25 años del épico gol de Nayim y la Recopa del Zaragoza

El Zaragoza vuelve a estar de celebración recordando el 25 aniversario del gol y el título más importante de su historia, con nombre y apellido. Mohamed Alí Amar, más conocido como 'Nayim' fue el héroe del conjunto maño el 10 de mayo de 1995 en la final de la extinta Recopa contra el todopoderoso Arsenal inglés. Un disparo del ceutí desde cuarenta metros en el minuto 119 de partido llevó al zaragocismo a la gloria.

🥳 Hoy es un día muy especial para el Real Zaragoza.



📅 #TalDíaComoHoy en 1995... ¡Campeón de la Recopa! 🙌🏆@RealZaragoza | @maanayimpic.twitter.com/zURo994oZB — UEFA.com en español (@UEFAcom_es) May 10, 2020

El equipo español empezó adelantándose en el marcador con un gol de Esnáider en el 57 pero menos de veinte minutos después, Hartson hizo la igualada para los 'gunners'. El partido llegó a la prórroga y cuando ya parecía abocado a la tanda de penaltis cuando apareció el héroe de la noche.

Nayim recibe un balón desde la banda derecha y sin pensárselo dos veces, dispara desde cuarenta metros dejando con el portero inglés David Seaman adelantado, sin poder hacer nada. Pese a intentar recular, termina introduciéndose con el balón en la portería.

"Para mí es como si hubiera sucedido ayer. Es un partido que tengo grabado en mi memoria porque logré un gol que ha marcado mi vida en todos los sentidos", recordó Nayim en una reciente entrevista en EFE. Además, el ceutí incidió en la intención que tuvo en mandar el balón al fondo de las mallas. "El que me conoce no me hace esa pregunta porque las imágenes hablan por sí solas. La intención estaba en marcar porque vi al portero adelantado y tiré", admitió.