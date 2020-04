Xavi Torres: "Que esto nos sirva para ser más empáticos, hay mucha gente que en su día a día nunca es libre"

Xavi Torres es todo un referente en el deporte paralímpico español y mundial. Con 16 medallas en los Juegos en su palmarés, el mallorquín ahora dedica gran parte de su vida a la formación y asesoramiento de otros deportistas con discapacidad y su sonrisa, su ejemplo, y su fortaleza emocional son un ejemplo para cualquier persona. Hablamos con él para conocer cómo está pasando el confinamiento, la importancia de la actitud frente al encierro, las enseñanzas que se pueden aplicar para el futuro tras la cuarentena y la necesidad, de la que no todo el mundo goza, de ser libres.

¿Cómo lleva el confinamiento?

Es raro, tantos días en casa. Paso mucho tiempo viajando, también como miembro del staff paralímpico. Procuro mantenerme ocupado.

¿Cómo se entrena en casa? ¿Puede un nadador entrenarse sin piscina?

Es curioso porque justo me mudé hace dos meses y medio y en la otra casa sí tenía piscina... pero en esta no. Aun así una piscina para entrenar con normalidad no se suele tener en casa. Lo importante es estar activo y mantenerte activo mental y físicamente. También creo que hemos tirado todos un poco de ingenio, independientemente de que puedas tener más o menos material. Se sacan recursos que no sabías que tenías y darle valor a lo que puedes hacer y no darles vueltas a las que no puedes hacer. Para los deportistas que buscaban la clasificación de los Juegos, la cancelación de estos también ha quitado algo de presión, la gente estaba muy nerviosa y es normal.

¿Le sorprendió que el COI tardara tanto en aplazar los Juegos Oímpicos?

Parecía que no veían lo que pasaba. Cualquier competición deportiva, especialmente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, es una fiesta del deporte, y no puedes hacer una fiesta del deporte con medio mundo así. Me duele, pero creo que en este caso hay que ser muy sensato y las actividades deportivas y eventos grandes serán de las últimas cosas que se deben poner en marcha. En el deporte no existe el distanciamiento social. Gimnasios, competiciones, partidos... no hay distanciamiento. No es lo que quiero, pero es lo que veo, y si no se respeta esto nos quedaremos atascados. Entiendo que en el COI intentaron aguantar hasta el límite, pero entre la propia gente del deporte comentábamos que no era la manera, y al final las cosas caen por su peso. Influyó también la postura de Estados Unidos, también es un tema comercial. Si ellos no van, ¿quién va a ver los Juegos allí?

Volviendo a sus entrenamientos, se atrevió incluso a retar hasta a Cristiano Ronaldo y a Caster Semenya...

No creo que nadie rete a Semenya corriendo ni a Cristiano jugando al fútbol, pero cuando se trata de cosas que compartimos en el mundo del deporte, cualquiera puede animarse aunque sea para echar unas risas. Al final, los retos de verdad son aquellos que aceptas cuando no tienes ni idea. ¿Qué sería un reto? ¿Cantar? ¿Cocinar? Eso podría ser, pero en el deporte no tengo miedo escénico. Es una manera de entretenerme y también de tener interacción, que se echa de menos. Muchos hemos defenestrado estos artilugios, las redes sociales, y ahora nos están ayudando mucho.

Muchas veces se han criticado las redes y ahora nos están salvando...

Nos están salvando aunque lo que realmente queremos es soltar el móvil e irnos con la gente. Ha sido el recurso en este caso, que afortunadamente lo tenemos, pero debería ser sólo un recurso y no un sustitutivo.

Cuando no entrena, ¿a qué dedica el día?

No te creas que me sobra mucho tiempo... Me suelo ocupar bastante, leo mucho sobre sociología... Y luego hay una cosa que no esperaba estar haciendo tanto, y son coloquios deportivos por videollamada, hablar con gente sobre circunstancias de temas deportivos. Que a veces vivimos tan rápido que no encontramos nunca el momento ni el lugar. Y ahora resulta que el momento es casi siempre y el lugar es en tu casa. También hago directos de Instagram comentando asuntos del deporte o de la discapacidad, que al final también es muy importante darle visibilidad. También ocupo mi tiempo en hacer puzzles, ahora estoy con una maqueta de un barco, que me ocupa mucho tiempo. Porque, a ver, esto de por sí requiere mucho tiempo, pues a mí un poquito más (ríe). También le dedico más tiempo a la cocina, aunque todo lo que me sale son dulces y cosas que engordan... así que por eso hago tanto deporte.

¿Y un libro?

Estoy leyendo 'Fluir en el deporte', que parece que por el título es muy deportivo pero va más sobre comportamientos ante situaciones de presión.

Con lo que cuenta, no parece ser de esos que se tiran en el sofá a ver varios capítulos de una serie...

No, no mucho. También colaboro mucho con medios, llevo muchos años en Eurosport... Aunque ahora, con tanta información, procuro dosificarlo todo. Lo miro todo un poco por la mañana mientras desayuno y un poco por la noche para estar al día de lo que está pasando. Y con todo esto y mis perros, se me va el día.

En su cuenta de Instagram tiene puesto “la vida es como un espejo, te sonríe si la miras sonriendo”. ¿Las mejores cosas pasan cuando uno mismo las proyecta? ¿Cómo se aplica esto al confinamiento para que a uno no se le caiga la casa encima?

Yo creo que, aunque sean lenguajes diferentes, las cosas se entrenan. Y la actitud también se entrena. Hay que hacer el esfuerzo, como cuando tienes que cocinar y acabas haciendo un sandwich porque no te apetece. Haz el esfuerzo, la suma de pequeños esfuerzos al final te ayuda a que eso se convierta en un hábito. En este confinamiento, todos echamos de menos muchas cosas. Empezando por el contacto con la gente a la que quieres y te quiere, pero un ejercicio que he hecho siempre en mi vida, a veces por situaciones obligadas también por mi situación física, es no echar de menos las cosas que no tengo y aprovechar las que sí. Y ahora pasa un poco lo mismo. Hay que darles valor a las cosas que sí podemos hacer, que son muchas, y pueden llegar a ser enriquecedoras.

En la vida tenemos muchos nudos hechos y es un buen momento para ir deshaciéndolos para afrontar la vida de forma más sana cuando esto acabe. Y estos nudos no son sólo con los demás, también contigo mismo. No hay que olvidar el motivo por el que estamos aquí, las cosas serias se pueden levar con una sonrisa, pero no me olvido de por qué estamos aquí ni cuál es nuestra responsabilidad en todo esto.

¿Se siente un ejemplo para otras personas con discapacidad con dificultades en el confinamiento?

Supongo que algo así, pero tampoco me gusta sentir que lo sea. A mí también me inspira mucha gente, hay muchas cosas de gente anónima que me inspiran y me divierten. Pero yo de lo que hablo siempre es de compartir, porque a veces sólo necesitamos cosas tan sencillas como que nos escuchen. El hecho de que yo por mi condición pueda parecer que estoy en una situación más complicada... Lo cierto es que todos estamos en una situación complicada. Aquí todos somos iguales.

¿Que será lo primero que haga cuando podamos salir de casa?

Pueden ser muchas cosas... pero hay dos por encima de todas: visitar a mi gente, mis padres, hermanos... Y luego ir a nadar al mar.

¿Hay gente que vive en un confinamiento continuo por su discapacidad?

Una de las cosas que más nos está costando no es el hecho de quedarnos en casa sino saber que no tenemos la libertad para salir de casa. Cuando no tienes opciones no eres libre. Una de las cosas importantes de la discapacidad es la accesibilidad. Es decir, que seas libre para ir a donde quieres, cuando quieres. Pero hay mucha gente que en su día a día, en este sentido, no es libre al 100%. Así que si esta situación nos ayuda un poco a ser empáticos y a entender por qué es importante que nuestro entorno sea accesible y sea de libertad para todo el mundo en general, porque hay mucha gente que no es del todo libre...porque nos está costando entender que hemos perdido la libertad y eso que sabemos que es temporalmente.