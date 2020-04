Rustu Reçber: "No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus"

A principios de abril, el exportero turco Rustu Reçber abandonaba el hospital tras once días ingresado por coronavirus en los que su estado llegó a ser de gravedad.

Ahora, en una entrevista al diario As, ya totalmente recuperado, ha querido agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante los duros momentos. Especialmente, se ha referido al apoyo que sintió por parte de su exequipo, el FC Barcelona: "No olvidaré todo lo que el Barça hizo por mí cuando me moría por el coronavirus", ha dicho.

"Fue un proceso de tratamiento muy difícil y largo para mí... Los médicos aplicaron un método extensivamente durante diez días y pusieron mucho esfuerzo en ello", ha explicado sobre su proceso de recuperación y el cuidado médico recibido.

"Al final ha quedado en un susto y estoy muy feliz", ha añadido el turco, que agradece también a su familia los cuidados.

Rustu, que desarrolló gran parte de su carrera en Turquía, estuvo en el Barça entre 2003 y 2004.