Javi Castillejo, el campeón del mundo de boxeo que colabora repartiendo comida con la Cruz Roja

Javier Castillejo, también conocido como 'El Lince de Parla', es un exboxeador español y campeón del mundo, cuyo mérito más grande probablemente lo esté consiguiendo en estos últimos días. El madrileño se ha remangado y ha comenzado a colaborar con los más mayores en su localidad.

"Estoy llevando comida a los domicilios de las personas que no pueden salir de sus casas. Hacemos la compra a las personas mayores y les llevamos alimentos y todo lo que necesiten", contaba. El excampeón del mundo ha recuperado su colaboración con la Cruz Roja en estos momentos tan difíciles.

Apoyando a los que más lo necesitan y ahora más saldremos adelante como grandes CAMPEONES👍👊 pic.twitter.com/Y1EVE9adt3 — Javier Castillejo (@javicastillejo) March 30, 2020

"Vamos a su domicilio, nos dan su lista y nosotros se lo compramos y se lo llevamos a casa". La iniciativa parte de una colaboración de la Cruz Roja con un supermercado que contribuye con tarjetas de 30 euros para comida.

Sin embargo, pese a la realización que supone una ayuda como esta, Castillejo también admite que en muchos casos es duro ver la realidad a la que se enfrentan estas personas. "Me da mucha pena que haya tanta gente mayor sola. No te puedes imaginar lo contentos que se ponen y hasta me quieren dar propina. Lloran de alegría porque les has ayudado. Esto es más duro que boxear".

"No entiendo cómo hay tantos que están solos. Sé que estoy haciendo algo bonito, pero me hago muchas preguntas; al final sufres. Con todo lo que estas personas nos han dado y luego hay quien los aparta de sus vidas. Es una putada que se mueran nuestros abuelos de esa manera, primero porque ellos pierden su vida y luego porque se marchan sin poder ser despedidos", reflexionaba.