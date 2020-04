Sheila Avilés: "Hay veces que me despierto y creo que todo es un sueño"

Algo intuía Sheila Avilés, atleta española de trail running y campeona del mundo de skyrunning. Los positivos por coronavirus comenzaban a dispararse en Santa Margarida de Montbui, su pequeño pueblo, pegadito a Igualada. Aquel viernes, por si acaso, subió a la montaña a primera hora y repitió por la tarde. Un día después, comprando en el supermercado, se lo dijeron: "Van a cerrar Igualada y cuatro pueblos más, a cal y canto".

Pasado el susto, Sheila, tanta fuerza exterior como interior, se ha ajustado a su nueva vida entre cuatro paredes con un talante inmejorable: "Yo ya pasaba muchas horas sola antes, en cada carrera, entrenando por la montaña, así que ahora, pues estoy bien. Preocupada por los míos, claro, pero bien". Ahora, recien levantado el confinamiento, espera que poco a poco la vida vuelva a ser la que era.

¿Cómo pasó los primeros días, con los positivos, las noticias del confinamiento y todo lo que vino después?

Al principio todo llegaba de lejos, desde China, y nos lo tomábamos a broma. Es lo que suele pasar, que hasta que no te toca no te lo crees y aquí todo llegó de golpe, en cuestión de horas estábamos confinados porque aquí teníamos la zona cero casi de toda España. Todavía me levanto algunos días y pienso que todo ha sido un sueño, una película. El virus te roba la libertad.

Pero lo terminó aceptando, no le quedaba otra

Al principio me pasó de todo: ansiedad, preocupación e incluso pedía ayuda a un psicólogo para analizar los sentimientos nuevos que tuve durante esa época. Pero ahora estoy muy positiva, priorizando lo importante, la salud, mi familia.

¿A qué se refiere con esos nuevos sentimientos?

Bueno, yo siempre he tenido mucho mundo interior y cuando esto pasó descubrí nuevos sentimientos que no conocía. Me enfadaba y me entraba ira cuando veía a la gente saltarse la cuarentena.

¿Su familia cómo está?

Vivo en una casa familiar, con mis padres, mis tíos debajo y mi abuela enfrente. Hay preocupación porque aquí hay muchos casos y en la calle vemos una ambulancia casi a diario. Te asustas, pero mi familia está bien. Lo que peor llevo es no ver a mi abuela, hablar con ella solo por teléfono, porque es vital para mi. La quiero muchísimo y por eso mismo no voy a verla. Estoy muy concienciada.

¿Y el entrenamiento cómo lo lleva?

Bueno, está claro que se ha trastocado mucho pero, como te decía antes, estoy siendo muy positiva y estos meses me van a ayudar a ser mejor atleta porque estoy haciendo ejercicios para pulir defectos que antes no tenía tiempo de mejorar. Quiero ser mucho más fuerte y pienso ya en volver en 2021 mucho mejor.

¿Tan claro ve que no habrá carreras en 2020?

No hombre, pero el calendario no para de cambiar y es una locura.

¿Le está dando tiempo a encontrar algún hobby?

No mucho, porque no paro quieta. Estoy durmiendo un poco más, y mi vida sigue más o menos igual: duermo, entreno, como, siesta, vuelvo a entrenar y ceno. Y entre medias, sigo trabajando en redes o lo que me toque. Hago lo mismo pero sin salir fuera.

No se la ve entonces muy mal...

La verdad es que estoy bien, preocupada por mi gente, pero bien. Hay mucha gente que me lo dice, que como lo llevo, estar sola y esas cosas. Yo ese periodo de introspección y soledad ya lo tengo hecho. Paso muchísimo tiempo meditando y sola, en las carreras, entrenando... así que ese trabajo ya lo tengo hecho. Estoy contenta porque estoy sacando todo lo positivo de mí, a nivel físico y psicológico. También he aprendido a desconectar y por ejemplo me he quitado todas las notificaciones de las redes sociales, porque no quiero recibir todo el rato inputs negativos. Estoy aprendiendo de todo un poco y reforzando mis puntos débiles. Esto tienes cosas buenas y creo que el mundo tendrá que reflexionar sobre lo que es importante de verdad, la libertad, la salud y hacer lo que quieres.