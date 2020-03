Samaranch: "Intentamos no dejar a nadie atrás, pero lo más seguro era llevar los Juegos a 2021"

"Hemos intentado mantener todas las discusiones con las partes involucradas, desde atletas, federaciones y, sin ninguna duda, con nuestros socios de Tokyo, y con las últimas informaciones de ayer de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la evolución de esta pandemia se está acelerando hemos llegado a la conclusión de que lo más seguro, lo más probable, lo más interesante para los Juegos es llevarlos a 2021", dijo en declaraciones a Europa Press.

La decisión del aplazamiento ha sido consensuada entre el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente del COI, Thomas Bach, en un proceso en el que el máximo organismo olímpico internacional ha intentado tomar sus decisiones, apuntó Juan Antonio Samaranch, "con la información última".

"Para no saltar pantallas y adelantarnos a los acontecimientos que, desgraciadamente, han sido rápidos y muy cambiantes. Hemos intentado tomar las decisiones intentando no dejar a nadie atrás, tener a todas las partes implicadas informadas y escuchando sus opiniones. Y ahora se ha decidido que los Juegos irán al año 21", recalcó.

Desmintió que el COI haya cedido a las presiones del Comité Olímpico Estadounidense, que solicitó formalmente el aplazamiento, u otros como el de Canadá y Australia, que anunciaron que no enviarían a sus deportistas o pensaran en 2021.

"Hemos escuchado muchísimas voces. Igual que había comités olímpicos que decían que no querían mandar a los atletas, había muchos otros que los querían mandar. Aquí lo que se ha buscado es la mejor solución, junto con nuestros socios de Tokyo 2020, para encontrar el acomodo a un evento tan importante y significativo para la sociedad actual. Sobre todo, en unos momentos de gran estrés y angustia en las sociedades de todo el mundo por esta crisis sanitaria", argumentó.

A su juicio, el aplazamiento no llega tarde. "No estoy de acuerdo en que fuera lógico tomar la decisión unas semanas antes. Recuerdo a todos que hace menos de dos semanas estábamos todos libres, moviéndonos por las ciudades sin ningún tipo de restricciones, los partidos políticos hacían mitínes, había fiestas ...", subrayó.

"Nadie nos iba a decir que, en 15 días, estaríamos en la situación en la que estamos. El mundo cambia. Esta situación es violentamente móvil y líquida, se mueve. Por tanto, las decisiones que hemos ido tomando han sido teniendo en cuenta esa rapidez de los acontecimientos. Respeto a quien opine que debíamos tomar otras decisiones en otros momentos, pero para bien o para mal somos nosotros los que las tenemos que tomar", añadió.

En este sentido, el vicepresidente del COI defendió que han adoptado esta decisión del aplazamiento de los Juegos hasta 2021 "con responsabilidad" y el "esfuerzo" de mantener a los atletas en el centro de todo. "Son nuestros tiempos, es nuestra decisión y estamos muy orgullosos de ella", destacó.

"EL COE HA SIDO UN LEAL ALIADO"

Deportistas como la española Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton, pidió el aplazamiento de Tokyo 2020 y el presidente del COE, Alejandro Blanco, denunció la "incertidumbre" y la "desigualdad" que supondría la disputa de la cita este verano por el confinamiento de los deportistas nacionales.

"El COE y su presidente han sido unos leales aliados, y una fuente de información y opinión muy importante dentro del COI que siempre se escucha. Si en algún momento las opiniones no son exactamente coincidentes no pasa nada", comentó Samaranch, uno de los únicos tres españoles miembros del COI.

El hijo del que fue presidente del COI consideró que no le parece "noticia" que la salud esté en el eje de su decisión de posponer los Juegos. "Si alguien pensara que hay algo más importante que la salud de los atletas del movimiento olímpico y del entorno social que nos acompaña, no sé ... Me parecería difícil de creer que alguien pueda pensar eso", reiteró.

Para conocer el calendario de los Juegos hasta ese 2021 hay que esperar. "Se nos pide trabajar, que tomemos las decisiones antes de que los datos estén disponibles. Y nosotros hemos dicho que no, hemos tomado la decisión cuando hemos considerado, junto con nuestros socios de Japón. Era el momento y la información era lo suficientemente clara como para tomar esas decisiones. El qué, el cómo y el cuándo, todo eso es el sujeto del estudio que se empezó esta misma semana para sacar el mejor proyecto posible", señaló.