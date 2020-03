El 'Loco' Gatti, ingresado a la espera del resultado de la prueba del coronavirus

Hugo Gatti, más conocido como 'Loco' Gatti, ha sido ingresado en una clínica en Madrid, según informa el rotativo argentino Clarín. El histórico portero de Boca Juniors de 75 años se encuentra actualmente a la espera de los resultados de los tests del COVID-19.

Su propio hijo fue el que informó de la situación al citado medio en unas declaraciones desde Londres, donde ha quedado 'bloqueado', ante la situación del coronavirus.

"Está en una clínica, pero está bien y a la espera. Fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos y, por este problema que afecta a todo el mundo, le hicieron las pruebas para determinar si tiene coronavirus. Esperemos que den negativas", dijo su hijo Lucas Cassius.

Gatti, que sufrió un infarto en 2018 y ya cuenta con 75 primaveras, es parte del grupo más sensible de contraer la enfermedad. "Tenía dos arterias tapadas y el corazón no me bombeaba. Igual no sentí nada. Me pusieron un stent", confesó en El Chiringuito de MEGA, donde es colaborador.