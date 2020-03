Toni Roca: "No creo que haya ERTEs en el fútbol, pero se negociará con los jugadores una reducción del salario"

La Liga ya está suspendida oficialmente sin fecha de regreso, según informaron este lunes la propia competición y la Federación Española, que anunciaron además que será el Gobierno quien dictamine cuándo volverá a haber fútbol en España.

El desarrollo de los acontecimientos con el coronavirus es absolutamente imprevisible y una crisis de dimensiones inimaginables se abre camino en el fútbol español y mundial, dejando muchas incógnitas a su alrededor. Tras el aplazamiento de la Eurocopa de este verano y del Mundial de clubes del año que viene, ya se ha empezado a hablar de reducción de salarios de los futbolistas, de ERTEs, de cambios en los calendarios, de jugar menos partidos... todos los escenarios parecen posibles ahora mismo.

Toni Roca, abogado experto en derecho del fútbol, atiende a 20minutos para explicar los posibles escenarios en los que se puede encontrar el deporte rey.

¿Puede haber un desastre económico en los clubes?

Lo que van a intentar todos los clubes y la Liga es acabar la competición como sea. Los que tienen los derechos de la competición, si la competición no acaba, pueden decir 'si hay un cuarto de la competición que no se juega, quiero que me devuelvas esa parte'. Si le quitas una cuarta parte de ingresos a los clubes, el descalabro puede ser muy grande. A lo mejor Madrid y Barcelona tienen más capacidad para aguantarlo porque tienen otras vías de ingreso, pero incluso esas vías se están viendo paralizados. Hablamos de marketing, merchandising, visitas al estadio, la gente no va al museo, no compra camisetas... Las cuentas de todos los clubes se están viendo profundamente impactadas.

¿Es posible un ERTE en un equipo de fútbol de Primera división?

Sí, por supuesto que es posible. De la misma manera que se está aplicando en otros sectores, el fútbol no es ajeno. Al final el ERTE no supone la extinción del contrato, sino la suspensión del contrato o la reducción de jornada. En el caso de que la situación se prolongue, aunque a día de hoy no se baraja, van a tener tomar algún tipo de medidas. Puedes ser negociación como dicen que está haciendo el Barça, pero claro la negociación es voluntaria, el ERTE no.

¿Puede ser que a los futbolistas no les quede más remedio que bajarse el sueldo?

Claro, pero eso ya depende de la buena voluntad de los futbolistas. La ventaja que tiene el ERTE es que como empresario lo impones. Puede ser más impopular, porque el impacto es mayor, los jugadores cobran millones de euros y que se vayan a cobrar el paro, el golpe es demasiado drástico. No creo que se vaya a llegar a eso, entiendo que se negociará con las plantillas acuerdos de reducción de salario.

Un ERTE sería un palo durísimo para los futbolistas

Pues como para cualquier hijo de vecino, cada uno en su nivel. De la misma manera que le afecta a los que están en Iberia, Air Europa o Burger King, pues les afectaría a ellos. Es una medida empresarial que está ahí y yo no descarto si la situación sigue como sigue. Si los clubes dejan de ingresar y tienen los mismos gastos de salario, los clubes quiebran directamente.

¿Están preocupados los jugadores?

La preocupación está, la situación de incertidumbre no ayuda. Como esto va evolucionando día a día, uno no sabe muy bien que es lo que va a ocurrir. Ya no son dos jornadas, esto es indefinido. Si que se va a intentar acabar la Liga como sea, aunque sea en agosto o en incluso en septiembre. Ya veremos cómo organizaremos la Liga el año que viene.

Tocará cambiar las competiciones el año que viene, probablemente.

Claro, habrá que retocar el calendario. UEFA ha sido inteligente a la hora de aceptar posponer la Eurocopa, eso da margen para que las ligas nacionales y las competiciones europeas finalicen.