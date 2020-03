El abogado de Ronaldinho: "No sabía que era delito, es tonto"

El abogado de Ronaldinho, Adolfo Martín, habló sobre su cliente, que se encuentra desde este sábado en prisión preventiva en Paraguay junto a su hermano, acusados de un presunto delito de falsedad documental.

El letrado excusó al exjugador brasileño por su desconocimiento de la ley: "La justicia no ha considerado que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendía que eran documentos falsos. Él es tonto".

La pasada semana fueron detenidos al acceder al país con pasaportes falsos y, tras ser puestos en libertad sin cargos, volvieron a ser detenidos, esta vez para ingresar en prisión preventiva en la que pueden pasar un máximo de seis meses.

"Estamos ante un hecho punible grave porque atentó contra los intereses de la República de Paraguay", explicó la jueza que decretó la entrada en prisión del ex del Barça y su hermano Roberto en Asunción.