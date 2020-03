Sandro Rosell acusa a la policía de introducir sobres con dinero en su casa para incriminarle

Sandro Rosell contraataca ocho meses después de que la Audiencia Nacional confirmara su absolución por blanqueo de comisiones ilegales. El expresidente del FC Barcelona pasó 22 meses en prisión preventiva y responde en su libro, según desvela El Mundo.

En el mismo Rosell se pregunta si fue encarcelado por poner las cuatro barras en la camiseta del Barça, por negar los derechos al administrador único de Mediapro, Jaume Roures, o por fichar a Neymar Junior del Santos, informa el citado medio.

Además, en un extracto publicado Rosell acusa directamente a la policía de introducir sobres con dinero en su casa para incriminarle.

"Se acerca a mí uno de los policías y me dice que tenemos que comprobar el contenido de un armario juntos. Hasta entonces, todo el registro lo habían hecho sin mí. No lo entiendo, pero hago caso", reconoce el expresidente culé según EM.

El recuerdo de Rosell continúa: "El policía abre el armario y va directamente a un abrigo de Marta y de uno de los bolsillos saca un sobre con una inscripción que dice 'RT' y '5K'. Le digo que aquel sobre no es mío y él me responde que entonces debe ser de mi mujer. Le digo que no, que no es mío ni de ella".