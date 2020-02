¿Sin tiempo para ir al gimnasio? Todo lo que necesitas para ponerte en forma está en Amazon

Reconócelo: lo has intentado una y otra vez, sobre todo, con cada año nuevo, para intentar cumplir tu lista de propósitos. Ir al gimnasio siempre está entre tus metas pendientes y es que, por más que lo pruebes, no hay tribu de gym con la que logres sentirte identificado. Aunque creas que vas a la última porque te has hecho con unas zapatillas de las mejores marcas, el grupo de equipados siempre van a llevar las últimas novedades techies del mercado deportivo. Tampoco encajas en el grupo de los rítmicos, porque tu coordinación es nula, ni en el de los musculosos, porque ¿cómo vas a estarlo si acabas de apuntarte?

Por ello, no sueles dejarte ver por las salas de fitness... pero, pensándolo bien, hay muchos que tampoco lo hacen. Y, si no, que se lo digan a los famosos como Cristiano Ronaldo o Pilar Rubio, que entrenan en casa y hasta con la ayuda de sus hijos. Vale que no vas a tener los entrenadores personales con los que cuentan, pero, si piensas que montarte tu propio gimnasio en casa te va a dejar el bolsillo temblando, estás muy equivocado.

Amazon nos lo ha puesto fácil y nosotros te lo servimos en bandeja, ya que hemos rastreado todos los productos deportivos de la marca Umy para ofrecerte las mejores alternativas si no tienes ni tiempo ni ganas para acercarte al gimnasio. ¡Quien avisa no es traidor! Por poco más de 100 euros puedes tener un pack completo en casa.

Pelota de ejercicio

Esta pelota de ejercicio es apta para practicar yoga, pilates, hacer estiramientos o entrenamiento abdominal, por lo que cuenta con la resistencia necesaria para evitar deslizamientos. Con ella se pueden trabajar músculos del cuerpo como la espalda, los glúteos, el pecho y los hombros. Además, está elaborado con material antimicrobiano respetuoso con el medio ambiente.

Mancuernas de neopreno

Estas mancuernas con revestimiento de neopreno son el complemento perfecto a ejercicios como sentadillas, paseos, zancadas y movimientos aeróbicos. El pack de dos mancuernas rosas de 1 kilo es el más barato de Amazon.

Colchoneta antideslizante

Ya sea para practicar yoga o para estirar después del entrenamiento, necesitamos una colchoneta antideslizante que nos permita realizar cómodamente los ejercicios. Esta tiene 180 cm de largo por 61 de ancho y un grosor adecuado para amortiguar los movimientos.

Bandas elásticas

Un producto multifunción. Así son las bandas elásticas ya que, con ellas, podemos desarrollar la fuerza y tonificar sin necesidad de usar pesas y, además, trabajar la flexibilidad, la resistencia y el equilibrio. Este pack incluye tres bandas sin látex de 1,5 m con distintas resistencias.

Bloque de amortiguación

Este bloque de espuma de alta densidad nos ayudará a alargar y profundizar en nuestros estiramientos. Si se emplean durante la práctica de yoga, también servirán para alinear la postura y mantener el equilibrio. Son antideslizantes y ofrecen la amortiguación necesaria para evitar lesiones durante el ejercicio.

Rodillo de masaje

El uso de este rodillo de masaje alivia el dolor muscular y la tensión gracias a su masaje de tejido profundo que promueve el flujo sanguíneo. También se emplea para fortalecer el músculo y dotarlo de mayor flexibilidad.

Y si tenemos sitio y queremos un capricho…banco plegable de pesas

No hay nada como practicar los ejercicios en el sitio adecuado y este banco plegable de pesas lo hace posible. Con él podremos entrenar la parte superior del cuerpo, los glúteos, los abdominales y las piernas.

