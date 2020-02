Sale a la luz un desplante de Neymar tras quedarse fuera de una convocatoria

Las tensiones internas del PSG vuelven a acaparar titulares tras desvelarse un desplante de Neymar Junior al entrenador Thomas Tuchel. Se trata de un feo gesto del jugador tras la goleada del equipo parisino en la Copa de Francia ante el Dijon (6-1), un partido para el que el brasileño no fue convocado.

Además, el entrenador realizó tras el partido unas declaraciones que tampoco gustaron al sudamericano: "No puedo asegurar al 100% que pueda jugar contra el Dortmund".

Neymar venía de perderse cuatro partidos por lesión y el técnico prefirió ser cauto para no arriesgar en su recuperación. La decisión y las palabras del técnico no sentaron bien al futbolista, que se negó a entrenarse al día siguiente, según desvela L'Equipe.

Este pulso entre el atacante y el técnico se produjo porque Neymar, al no haber jugado el partido, debía entrenarse a mayor intensidad con el resto de suplentes y jugadores no convocados. No obstante, se negó a hacerlo y realizó una sesión más suave junto a los jugadores que jugaron el partido copero.