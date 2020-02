Las preguntas de los fans al 'youtuber' Vinícius: "¿Con qué famosa tendría algo? Cualquiera de las Kardashians"

Vinícius es, además de futbolista de la primera plantilla del Real Madrid, youtuber. El atacante brasileño, de 19 años, se desenvuelve a la perfección en el ambiente online y así lo demuestra con su canal de Youtube, en el que acumula ya más de 900.000 seguidores. En su último vídeo ha respondido a las preguntas de los fans, que van desde lo deportivo hasta lo más curioso y hasta íntimo, en su afán por conocer más a uno de los jugadores del futuro.

Uno de los aficionados le pregunta a 'Vini' por una famosa con la que tendría "unos besos". El jugador del Madrid no se lo piensa: "Cualquiera de las Kardashians", dice, entre risas.

Alguno va más allá y le pregunta si es virgen, a lo que Vinícius respondió rechazando revelar ese detalle, pero sin perder la sonrisa: "Mira esto... me estás jodiendo... ¿Todavía eres virgen? Me estás cargando con esta pregunta. No sé quién es peor... él que pregunta o tú que la has elegido", bromeó.

"Quién es más feo, ¿Modric o tú?", le preguntan. Vinícius se muestra diplomático: "No voy a responder a eso, tengo mucho respeto por Modric". En la misma línea, cuando un fan le sugiere que, si alguien le llama feo, él diga que es listo, Vinícius tira de nuevo de su sentido del humor: "No soy sólo listo, no soy para nada feo. Si alguna vez he sido feo, no lo recuerdo", cuenta, sin perder la sonrisa.

Vinícius está llamado a ser uno de los jugadores del futuro en el Real Madrid. El joven atacante brasileño está algo señalado por su falta de gol, aunque cuenta con la confianza de Zidane para continuar creciendo en el terreno de juego.