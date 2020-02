El controvertido guiño de Griezmann al Frente Atlético

En las redes sociales pocos detalles pasan desapercibidos. La exposición de los personajes públicos es continua y ni los 'me gusta' son ajenos a los curiosos.

Eso pasó en la noche de esta martes con Antoine Griezmann. El delantero del FC Barcelona le dio 'me gusta' a una publicación del Frente Atlético, el grupo de ultras del equipo rojiblanco, en Twitter.

Se trata de una imagen panorámica del Wanda Metropolitano y del espectacular mosaico que lució la afición colchonera en el inicio del partido ante el Liverpool.

Un encuentro que los de Simeone comenzaron a ganar incluso antes de que el árbitro pitase el inicio, dado el espectacular ambiente que la afición del Atlético creó en el Metropolitano.

El 'me gusta' de Griezmann al Frente, sin embargo, no cayó demasiado bien entre un amplio sector de los aficionados atléticos en Twitter, que aún no perdonan al francés que se marchara al Barça.