Tom Dumoulin corta su pretemporada porque le han detectado parásitos en los intestinos

El neerlandés Tom Dumoulin ha visto cómo su preparación para la temporada 2020 de ciclismo se ha cortado de golpe en pleno mes de febrero. El que fuera campeón del mundo de ruta y del Giro de Italia en 2017 se encontraba entrenándose en Valencia cuando empezó a sentirse mal.

Inmediatamente se fue a ver a un médico, ya que notaba que era una dolencia algo inusual y tras muchas pruebas le han detectado algo totalmente inesperado: parásitos en los intestinos. Él mismo lo ha contado en instagram:

"Como todos sabéis, no me he estado sintiendo bien recientemente. La semana pasada, encontramos que tenía parásitos en el intestino y empecé a tomar medicación. Ahora me encuentro mucho mejor y tanto el fin de semana como hoy he tenido unas buenas sesiones de entrenamiento. Estoy deseando que comience mi temporada prevista y los próximos objetivos pronto. Os mantendré informados".

Dumoulin tenía previsto entrenarse en altura el pasado jueves para las próximas carreras, pero finalmente lo tuvo que cancelar. De esta manera, tampoco disputará clásicas como la Tirreno-Adriático o la Milan-San Remo, donde partía como uno de los grandes favoritos.