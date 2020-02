Cinco lugares para esquiar antes de que termine el invierno

Si en verano hay que aprovechar el buen tiempo para disfrutar de deportes acuáticos, en invierno hay que sacar el máximo partido a la nieve y la mejor forma de hacerlo es dedicando unos días a esquiar.

Consejos previos

No hay que sobrevalorar las habilidades propias cuando se va a esquiar. Las personas que esquían por primera vez o no están todavía los suficientemente familiarizadas con los esquís es importante que tengan en cuenta algunas premisas básicas para empezar a practicar este deporte.

La nieve permite disfrutar de deportes para toda la familia ALEXANDRA LUNIEL/UNSPLASH

El equipamiento es fundamental. Casco, gafas, crema solar y protector labial… y sobre todo la ropa adecuada, no puede faltar para asegurar una buena práctica del esquí. Camisetas térmicas, polares, anoraks… no hace falta que sea de las primeras marcas, pero hoy en día se puede encontrar calidad y estilo a precios muy ajustados.

No hay que olvidar, en ningún caso, el seguro de esquí. El rescate en las pistas no es gratuito. Si no tienes seguro y pasa algo, hay que abonar los costes.

Estaciones de esquí

Muchas estaciones de esquí ofrecen clases para aprender a esquiar a cualquier edad PEXELS/PIXABAY

Una vez la equipación está solucionada, hay que elegir la estación de esquí adecuada. Es mejor empezar por estaciones con muchas pistas verdes o azules, ya habrá tiempo de llegar a las rojas o negras, las más difíciles. Además, si se viaja con niños, es muy aconsejable buscar pistas con clases para los más pequeños o los conocidos jardines de nieve para que puedan jugar.

Navacerrada

En la estación de esquí de Navacerrada se puede encontrar todo tipo de pistas. Groupon

Su cercanía con Madrid la hace ideal para disfrutar del esquí o el snowboard a un paso de la capital. Es una estación especialmente indicada para familias y principiantes pero también cuenta en la zona alta con pistas de mayor dificultad. Además cuenta con la posibilidad de encender los cañones de nieve artificial, en caso necesario por escasez de nieve o por las condiciones climáticas, para poder seguir ofreciendo unas buenas pistas en las que disfrutar de los esquís.

Valdesquí

También en la Comunidad de Madrid, muy cerca de la capital y bien comunicada. Sus 22 kilómetros esquiables con 20 remontes la hacen perfecta para disfrutar de los deportes de invierno sin tener que hacer un gran desplazamiento desde Madrid. Es una pista apta para todo tipo de esquiadores, sea cual sea su nivel.

Sierra Nevada

La estación de esquí de Sierra Nevada es la más meridional de Europa y una de las más altas de España Groupon

Además de ser un destino tradicional para esquiar en familia, uno de los grandes atractivos de la estación de esquí de Sierra Nevada es su entorno. A tan solo 27 kilómetros está Granada y a menos de 100 kilómetros Motril y la costa para disfrutar de las playas lo que la hacen perfecta para combinar el esquí con la visita de la ciudad y su entorno en un viaje no solo para practicar deporte. A pesar de que suele tener nieve un poco más dura, su clima la hace muy aconsejable para la práctica de cualquier deporte de invierno.

Aramón Formigal

La estación aragonesa ofrece muchas posibilidades con 137 kilómetros de pistas que dan para mucho. También dispone de pistas especiales como Snow Park, Video Slalom y Tubers. Es una estación perfecta para todos, pero especialmente para los que ya tienen un cierto dominio de los esquís.

Xanadú, la opción indoor

Es una gran alternativa para aprender a esquiar o para divertirse con la nieve. Xanadú es la única pista de esquí cubierta de España y una de las más grandes del mundo. Recientemente ha remodelado su accesibilidad y entorno y ha puesto en marcha un jardín de nieve para que los más pequeños se familiaricen con ella. Además, ha renovado la zona de Snowbikes para hacerla aún más atractiva.

