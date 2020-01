La locura internacional de una pareja holandesa para poder llamar a su hijo como su equipo de fútbol

Una familia holandesa seguidora del Feyenoord se hizo viral por el amor que siente hacia su club, algo que le llevó a viajar a Bélgica a dar a luz con el propósito de poner a su hijo el nombre de su equipo de fútbol.

Brian Feyenoord Wilson llegó al mundo en el país vecino porque el nombre no se habría aceptado en el registro civil neerlandés, por lo que fue inscrito en Bélgica sin ningún problema.

"En Bélgica, las normas para los nombres propios son distintas a las nuestras, y por eso pudimos ponerle Feyenoord", reconoció el padre de la criatura, Ronald Wilson, en la cadena de radio Qmusic.

El progenitor explicó que "no se pueden inscribir nombres inapropiados, que sean insultos o palabrotas, nombres compuestos de varios nombres más, o bien apellidos, siempre que estos no se usen también como nombre propio, por ejemplo, Rosa".

Para evitar las traiciones

Ronald Wilson, también confesó el motivo por el que eligieron Feyenoord para su nuevo vástago: "Cuando nació mi hijo mayor, el futbolista Leonardo estaba en el Feyenoord y muchos de mis conocidos llamaron a sus hijos Leonardo. ¿Qué ocurrió? Leonardo se fue al Ajax, de Ámsterdam, y se quedaron con el nombre de un futbolista de la capital, y no de Roterdam. Seguro que eso no me pasa", afirmó.

Ronald también es padre de Mikey, quien se hizo viral en 2012, cuando era un niño y salió en una fotografía haciendo una peineta. La imagen dio la vuelta al mundo y le valió el apodo de 'Middle Finger kid' -el chico del dedo del medio-.

Años después se pudo comprobar que sigue los pasos de su padre, tal y como se vio en las redes sociales.