Víctor Sánchez del Amo: "Cuando se lo conté a mis hijos, les dije que me alegro de que me pasara a mí y no a ellos"

Víctor Sánchez del Amo ha dado la cara por primera vez tras su destitución como entrenador del Málaga debido a la filtración de su video sexual.

El ya exentrenador malacitano empezó agradeciendo el apoyo de los jugadores, y elogió la labor de los suyos. "Les pedí un favor: que está situación no les distrajera. No teníamos dudas de que iban a ganar este partido, son 7 partidos sin perder", destacó.

"Dentro de esta intimidad a la que pertenece esta situación, alguna de las muestras de cariño de los jugadores me han hecho llorar", admitió, emocionado. "Lo primero que quiero decir es gracias a todas las muestras de cariño y afecto que he recibido de parte de la familia malaguista. También quiero dárselas a la familia del fútbol, técnicos, futbolistas, al presidente de la Federación", dijo el exfutbolista, que también destacó la actitud de su familia, que "ha sido un apoyo constante y ellos se han visto afectados por este suceso".

"Lo primero que quiero hacer es darle mi absoluto agradecimiento a la Policía Nacional. La ayuda que me están dando. No sabéis lo que reconforta saber que tenemos un cuerpo como el suyo cuando están cometiendo un delito como el que estoy sufriendo", dijo, antes de volcarse en el asunto mollar de la rueda de prensa.

"Quiero reiterar lo que he manifestado públicamente: ha sucedido un delito por violación de mi derecho a la intimidad, con acoso, extorsión. Que forma parte de mi más absoluta intimidad, hecho que condeno, como han hecho todas las personas. Pido el más absoluto respeto a mi intimidad, y a mi familia", explicó, antes de hacer una reflexión más amplia.

"Es un tema de máxima gravedad, no para ser tratado de manera banal. Estamos hablando de un asunto muy grave, que lleva a suicidios. No he aceptado su chantaje, porque es un asunto muy grave", se defendió, antes de apuntar a las redes sociales.

"Están investigando 700 o 900 perfiles que han cometido un delito al difundir unas imágenes obtenidas sin mi permiso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Para esto sirven las redes sociales? Hay que tener sentido común. A cualquier persona que le llegue un contenido de ese tipo, sea sobre él o sobre un conocido, ¿qué se le ocurre hacer? Debe ir a la policía a denunciarlo. ¿Se le ocurre difundirlo y hacer chistes? Me parece increíble. Sentido común. De manera consciente o inconsciente, estás siendo colaborador de estas bandas mafiosas que termina fatal en muchos casos. Por favor, a las autoridades y los políticos: no puede seguir así", pidió públicamente.

"Lo primero que hice al hablarlo con mis hijos, fue decirles que me alegro de que me pasara a mi y no a ellos. Espero que sirva de aprendizaje para todos", zanjó, antes de referirse a su polémico despido del Málaga.

El Málaga le ofreció menos dinero

"Reiteramos nuestra disconformidad porque lo consideramos totalmente injusto", comenzó al referirse a su despido, antes de explicar su versión de los hechos.

"El martes a última hora de la tarde, el club a través de su director general vía whattsapp, me manda un comunicado en el que me aparta del equipo para investigar los hechos. Además, me comunican que me impiden el acceso a cualquier instalación del club así como a cualquier empleado del club, incluido mi cuerpo técnico. Ni una pregunta sobre mi familia o sobre cómo lo estoy pasando. Y me emplazan para el día siguiente en la Rosaleda. A la vez, envían el comunicado informando que me apartan. Imaginad cómo es mi estado de ánimo con la que me está cayendo", se lamenta.

"Yo interpreto de esa comunicación del club que no me quieren. Mi respuesta es sencilla: 'pagadme lo trabajado hasta el día trabajado y me voy'. Para no complicar nada. La respuesta del club, mejor no la califico. La propuesta es renunciar parte del salario ya trabajado. Sólo pedí 'dame la cuenta y si no me queréis, lo arreglamos'. Me ofrecen menos. Me parece indigno. Luego manifiestan que quieren controlar mi manifestación sobre el hecho. Eso es indignante, y no voy a permitir que me controlen cómo voy a comunicar lo que voy a decir. He acatado mientras he sido empleado del club", se quejó.