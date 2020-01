El mexicano Jesús Pérez: del Tinder al draft de la MLS

El mexicano Jesús Pérez se volvió el jugador viral del momento, tras anunciar su fichaje al Dundalk FC de la Primera División de Irlanda como ningún futbolista había hecho: a través de Tinder, una de las aplicaciones de citas que existen en el mercado. Sin embargo, horas después, el New York City de la MLS estadounidense hizo oficial la incorporación del azteca a través del Draft.

La situación no dejaría de ser anecdótica, pero da la casualidad de que el jugador tiene novia, tal y como se puede observar en el encabezado de su cuenta de Twitter: @chinaatwn.

Pérez había actualizado la descripción de su perfil de la aplicación, en la que se podía leer (en inglés): "Primera vez en Europa, futbolista del Dundalk FC. Escríbeme para pasarte mi Snapchat e Instagram".

Welcome to Dundalk pic.twitter.com/ykXJEaBx2R — Out Of Context League Of Ireland (@OutOfContextLOI) January 7, 2020

Sin embargo, el centrocampista no se imaginaba que una seguidora se encontraría con su perfil, que no dudó en sacarle un pantallazo y compartirlo por las redes sociales. La publicación no tardó en hacerse viral.

Al final, todo resultó ser una farsa. El Dundalk no se pronunció al respecto y este jueves se anunció, de manera oficial, el fichaje del futbolista por el New York City de la MLS, club al que llega procedente de la UIC (University of Illinois at Chicago). Preguntado por ello, el centrocampista declaró que solamente era un juego.