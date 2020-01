Guardiola rechaza entrenar al United y al Real Madrid: "Me iría a las Maldivas"

Pep Guardiola intenta ser coherente con sus ideas futbolísticas, y una vez más lo mostró en la rueda de prensa previa a la ida de semifinales de la Carabao Cup que enfrentará a su Manchester City con el Manchester United.

El técnico catalán no tiene cerrado su futuro en el club citizen, pero eso no implica que vaya a quedarse en la ciudad si no consigue otra oferta. "Tras dirigir al City nunca entrenaré al United, como tampoco entrenaré nunca al Real Madrid. Antes me iría a las Maldivas si no tengo ofertas", dijo contundente.

"Bueno, a las Maldivas no, que no hay campos de golf", bromeó ante los periodistas.

Guardiola realizó estas declaraciones antes de vérselas con un United que no tiene claro quién va a estar en su banquillo la próxima temporada. Solksjaer está cuajando una actuación regular (son quintos en la Premier, lejos de la cabeza) y tienen muchas esperanzas puestas en la Europa League, aunque tampoco es el título que más ilusione a sus aficionados.

El contrato de Guardiola por el City acaba a final de este año. Desde la temporada 2016/17 ha conquistado dos Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup y dos Community Shield. La gran ausencia en su palmarés con el equipo británico es la Champions League, título que tampoco logró en el Bayern de Múnich.