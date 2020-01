El Real Madrid pide el voto para Luka Doncic en el All-Star con un espectacular vídeo de su trayectoria madridista

🌟⛹‍♂ Uno de los nuestros está haciendo historia en la @NBA. ¡No dejes de votar a @luka7doncic para el #NBAAllStar Game!



One of our own is making history in the @NBA. Vote for @luka7doncic to become an #NBAAllStar 2020!



📥 VOTA: https://t.co/GnwBLtWnpopic.twitter.com/ozTIBd0TuY