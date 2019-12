Alonso tira un dardo a Ferrari por los líos de sus pilotos: "¿Mi reputación? Cuando ves estrellarse a dos compañeros..."

Fernando Alonso ha vuelto a una gala de campeones de la FIA, en este caso como campeón de Resistencia, título que logró junto a Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima. El asturiano repasó su inolvidable 2019, en el que ganó todas las carreras en las que compitió ("no salí en las 500 millas, así que estrictamente la marca se mantiene", bromeó), los retos de 2020 y también le tiró una puya a Ferrari a colación de su presunta mala fama como compañero.

Cuestionado sobre cómo ha llevado lo de compartir coche con otros dos pilotos, Alonso se mostró algo molesto y recordó lo sucedido en el GP de Brasil entre Charles Leclerc y Sebastian Vettel, cuando se estrellaron en plena recta de meta cuando pugnaban por el tercer puesto.

"La reputación es una cosa y los hechos son otros. Cuando ves estrellarse a dos compañeros de equipo, como hemos visto este año, y ves cada año mis imágenes con mis compañeros, verás los rebufos en Monza, en Spa... Y todas estas colaboraciones. Cuando hablamos de reputación, es mejor hablar de hechos", dijo, contundente.

"Sobre compartir coche con estos dos tipos, ha sido muy fácil. Ellos tienen mucha experiencia en la Resistencia y me han enseñado mucho en los test y en las carreras. Sabían mucho del coche y de carreras de larga distancia. Yo siempre era el que cometía errores y hacía preguntas. No es que estuviera feliz de bajarme del coche, porque siempre quiero correr, pero cada vez que me bajaba y subían ellos, me sentía con menos estrés porque sabía que ellos estaban al volante y confiaba plenamente en ellos", señaló.

El Dakar antes del gran objetivo: las 500 millas de Indianápolis

Fernando Alonso tiene un 2020 apasionante. Empezará el 5 de enero con la disputa del rally Dakar, para el que no se siente preparado para ganar, admite, después de un 2019 en el que lo ha ganado todo.

"Si voy allí para disfrutar de la experiencia, sí. Si voy para hacer lo máximo de mí, sí. Si voy pensando en términos de ganarlo, no me siento listo. Soy perfectamente consciente de mi falta de experiencia. Creo que en otras carreras que he intentado, como Indy, Le Mans o Daytona, me sentía bastante competitivo y podía llegar a ganar. En el Dakar no me siento a ese nivel, tengo que tener los pies en el suelo. Intentaré una estrategia distinta. No seré el más rápido, pero espero estar en una buena posición al final", aseguró, sonriente.

Su gran objetivo para 2020 va a ser repetir las 500 millas de Indianápolis, y ahí sí que buscará ganar. Tras una participación nefasta en 2019, está trabajando para que tener un equipo competitivo y un coche que potencialmente le aúpe a lo más alto.

"El año pasado fue triste no ser lo suficientemente competitivos y no estar lo suficientemente preparados. Llegamos un poco tarde, pero aún siempre tienes la confianza de llegar a ser competitivo, pero fallamos. Tuvimos problemas, tuve un accidente... Este año espero que vaya mejor", dijo, en relación a lo ocurrido, cuando ni siquiera llegó a clasificarse.