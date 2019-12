Un ex del Madrid vuelve 7 años después de retirarse traumatizado por una invasión en la que murieron 74 hinchas

Fabio Junior es un exdelantero brasileño de 27 años que defendió los escudos de renombrados equipos como el Atlético Mineiro, el Cruceiro o el Flamengo, que llegó a pasar por las categorías inferiores del Real Madrid y cuyo nombre vuelve a estar en la actualidad. Fabio Junior lleva 7 años retirado, tras vivir de cerca un incidente traumático en el que murieron más de 70 personas, pero ahora se plantea su regreso al fútbol.

El exfutbolista decidió alejarse del deporte en 2012 pero está listo para calzarse nuevamente las botas, ya que medita su incorporación al Campinense, el club en el que jugó entre 2005 y 2009, para disputar el Campeonato Paraibano.

Fabio Junior fue uno de los jugadores que el 1 de febrero de 2012 participó en el fatídico partido entre el Al Masry y el Al Ahly disputado en la ciudad egipcia de Port Said.

El brasileño jugaba en el equipo visitante y fue testigo de la salvaje invasión de campo que dejó 74 muertos y un millar de heridos, y que obligó a los futbolistas a permanecer resguardados en el vestuario durante más de 6 horas, hasta que el ejército pudo controlar la situación.

"Meditando volver"

“Después del suceso en Egipto estaba traumatizado, pero siempre quise volver a Campinense. Dejé el equipo por otros clubes, pero es un equipo que admiro mucho. Estoy meditando volver y, ¿quién sabe?”, afirma el jugador según recoge O Globo.

En el reportaje Fabio Junior rememora su paso por España, donde llegó a jugar en el Real Madrid Castilla: “Destaqué en un equipo de segunda división en España, Lorca, y fui sin ningún compromiso con el Real Madrid B. Solo para entrenar”.

No obstante, su estancia no duró demasiado porque “mi agente quería cobrar demasiado para que me quedara, y el club no aceptó. Pidió demasiado dinero”.