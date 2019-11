Gareth Bale trolea al Real Madrid tras clasificar a Gales para la Euro 2020

Gareth Bale vuelve a ser noticia por cuestiones extradeportivas. El atacante galés del Real Madrid, que ya estaba en el ojo del huracán por participar en la clasificación de su selección para la Euro 2020 pese a no estar disponible para entrenarse con el conjunto blanco, acaparó todas las miradas tras el encuentro al posar con la bandera que trolea a su club y que se ha hecho viral los últimos días.

Bale cuajó una gran actuación ante Hungría para sellar la clasifcación de los Dragones Rojos para la próxima cita continental, pero todo quedó en segundo plano cuando el futbolista celebró la clasificación con sus compañeros... y la bandera de Gales que contiene el mensaje: “Wales. Golf. Madrid. In that order” (“Gales. Golf. Madrid. En este orden”).

Esta frase, pronunciada por Mijatovic a finales del mes de octubre, provocó el diseño de dicha bandera: “Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el golf y luego, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite. Nunca sabes si puedes contar con él, si está motivado o no, si está lesionado o no... pero ya verás como mejorará cuando se acerquen las selecciones”, afirmó Pedja en El Larguero.

Gareth Bale se mostró eufórico tras ayudar a su selección para lograr el billete para la Euro 2020 y no dudo en celebrar el pase con el resto de sus compañeros con dicha bandera, algo que no ha gustado en el seno del madridismo.