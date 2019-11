Guerra entre Benzema y la Federación Francesa: "Déjame jugar con otra selección y ya veremos"

Karim Benzema no es campeón del mundo con Francia porque no ha formado parte de la selección gala desde 2015, a raíz del 'caso Valbuena' en el que el madridista presuntamente extorsionó a su compañero. Ni el gran momento deportivo que atraviesa ha roto ese veto, y Didier Deschamps no pretende romperlo de momento.

La decisión del seleccionador se ha visto refrendada por el mismísimo presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët. "Es un gran jugador, nunca he dudado de sus cualidades. Es más, en el Real Madrid está demostrando ser uno de los mejores en su puesto. Pero la aventura de Francia está acabada para él", afirmó, tajante, en 'RMC Sports'.

Estas declaraciones han hecho estallar al interpelado, un Benzema que ha usado twitter para responder al dirigente galo: "¡Noel, creía que no interferías en las decisiones del seleccionador! Ten claro que yo y sólo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si piensas que ha terminado, déjame jugar para uno de los países en los que soy elegible y ya veremos".

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale.

Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. — Karim Benzema (@Benzema) November 16, 2019

Benzema tiene nacionalidad francesa y argelina, de donde son sus padres. El problema para él ahora es que dado que ya ha jugado con les 'Bleus' en categorías absolutas, no puede defender la elástica del equipo africano por la normativa de la FIFA.