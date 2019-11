El exmanager de Schumacher denuncia que su mujer no le deja verle: "Tiene miedo de que haga pública la verdad"

Una de las personas que más marcaron la vida deportiva de Michael Schumacher fue su exrepresentante, Willi Weber. El que fuera agente del alemán hasta 2012, momento en el que Sabine Kehm se puso al frente, se ha lamentado ahora de que la familia del que fuera su amigo no le dejan verle ni le dan información.

"No sé qué tipo de progresos está llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara, pero desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad", ha denunciado Weber en ‘Kölner Express’.

Estas declaraciones llegan después de la primera entrevista que ha dado Corinna Schumacher en seis años, en las que relata que está esperanzada acerca de la recuperación de su esposo. El secretismo con el que ha llevado la matriarca del clan el estado físio del heptacampeón del mundo desde su accidente de esquí ha sido muy criticado, dado que la acusan de fomentar las especulaciones. Sin embargo, tanto Corinna como Sabine Kehm han puesto un cerrojo informativo hacia el estado del alemán, del que no se ha vuelto a ver una imagen tras su fatal golpe.

La ruptura profesional entre Weber y Schumacher se produjo justo en medio de la segunda etapa del 'káiser' en la Fórmula 1, cuando ya militaba en Mercedes, cuando el que fuera mano derecha del piloto alemán fue acusado de inmiscuirse en asuntos personales de la familia, algo que acabó haciendo estallar por los aires casi dos décadas de trabajo juntos.