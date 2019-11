La mujer de Schumacher rompe el silencio casi seis años después

Michael Schumacher tuvo un accidente el 30 de diciembre de 2013 esquiando que le ha apartado de la vida en prácticamente todos los sentidos. Tras el accidente estuvo inducido en coma durante un año y medio para ser trasladado a su mansión familiar, donde lleva casi cuatro años recluído.

Desde entonces, prácticamente ninguna información ha trascendido sobre el estado de salud del alemán. Únicamente su antiguo mánager, Willie Webber, dio a entender a finales de 2018 que la situación de Schumacher es peor de lo que la familia hace público.

Sin embargo, esta vez ha sido la mujer del expiloto, Corinna Schumacher la que ha salido a hablar sobre el estado de salud de su marido en una entrevista para Mercedes She Magazine. "Puede estar seguro de que está en las mejores manos y de que estamos haciendo todo lo humanamente posible para ayudarlo", aseguró Corinna. Además, confesó que el propio Schumacher es quien no querría que trascendiesen detalles sobre su estado actual, dando a entender que el expiloto está, por lo menos, consciente. "Por favor, comprenda que estamos siguiendo los deseos de Michael y manteniendo un tema tan sensible como la salud, como siempre ha sido, en la privacidad", señaló.

Además, durante la entrevista, Corinna Schumacher menciona cómo Michael, quien predijo que su hija Gina sería una gran jinete, hizo todo para que la joven triunfase, comprando también un rancho con más de cuarenta caballos. "Mi esposo predijo que su hija, Gina, se convertiría en una jinete campeona. [...] No olvido a quién debo agradecer por esto. Mi esposo Michael".