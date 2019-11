Ortega-Smith, sobre Piqué: "Un jugador que ha despreciado a España y a los españoles no me gusta nada"

La presencia deGerard Piquéen la Caja Mágica de Madrid para la presentación de las finales de la Copa Davis llevó, por protocolo, a responsables políticos de la comunidad y del ayuntamiento de la capital. Entre ellos estaba Javier Ortega-Smith, secretario general de Vox y concejal del consistorio.

El político y el futbolista apenas se miraron, pese a que estaban a escasos centímetros sentados durante la presentación. "Es donde me han dicho los de protocolo que me tenía que sentar. No era para darle una colleja", explicó Ortega-Smith a 'El Chiringuito de Jugones'. La tensión era palpable, dado que el dirigente del partido de ultraderecha tiene una opinión muy negativa hacia el futbolista blaugrana.

"No le he saludado ni hoy ni nunca. Ni hoy ni ayer ni mañana. Pero vamos, que no voy detrás de él para saludarle", dijo, antes de ser mucho más claro a la hora de expresar su opinión sobre Piqué. "Para mí, un jugador de cualquier deporte que ha despreciado a España y a los españoles, y que ha abogado por la división de España no me gusta nada", zanjó, contundente, al respecto.