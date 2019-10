Toni Duggan atiza al Barça: "Se hacían selfies con la medalla de subcampeonas de Europa, yo tengo otra mentalidad"

La atacante inglesa Toni Duggan, uno de los grandes fichajes d el Atlético de Madrid para la presente temporada, ha explicado en una entrevista su salida del el FC Barcelona tras proclamarse subcampeona de Europa y su decisión de fichar por el conjunto colchonero, con unas declaraciones que levantarán ampollas en el conjunto azulgrana.

Duggan confiesa que la actitud de sus compañeras tras caer derrotadas por goleada en la final de la Champions League y el propio estilo del Barça le hicieron plantearse el cambio de aires: "Quería que el suelo me tragase, solo quería que acabase todo", afirma en una entrevista en The Guardian.

La delantera revela que “todas las otras jugadoras estaban sacándose selfies con su medalla de subcampeonas, pero yo tengo otra mentalidad. Ellas me decían que no me preocupase, que lo habíamos hecho bien, pero yo estaba por encima de eso", apuntó.

La británica admite que “ellos tienen una identidad que disfrutaba” pero no esconde que “su fútbol era un poco frustrante, sentía que no me ayudarían a conseguir lo mejor de mí misma como delantera”.

Otra de las cuestiones que le hicieron abandonar el equipo culé fue que “en Barcelona el objetivo no es ganar la Champions y hablando con otras jugadoras inglesas todas me dicen que debería preocuparme de ganarla".