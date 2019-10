Futbolistas españolas a la huelga: "Están luchando por el futuro, estamos en el siglo XXI"

Ya no hay marcha atrás. El fútbol femenino exige para ya que se considere a sus jugadoras como profesionales y ha decidido ir a la huelga tras no llegar a un acuerdo ayer con la patronal en las condiciones del convenio colectivo cuya creación se está negociando.

El paro será en la jornada 9, los días 16 y 17 de noviembre. Tras el intento de llegar a un acuerdo entre los tres sindicatos (AFE, UGT y Futbolistas ON) por un lado y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino y las tres entidades no asociadas a ella (Barça, Tacón-Real Madrid y Athletic) por el otro, no se llegó a un entendimiento tras varias horas de reunión ayer por la mañana.

El punto clave del desencuentro es la parcialidad de la jornada laboral. «Los clubes no admiten que como mínimo sea del 75% y quieren que sea del 50. ¿Qué jugadora no está dedicada full-time al nivel en el que están en la Primera? No queremos admitir ningún contrato que esté por debajo del 75% de la jornada», explica a 20 minutos María José López, la abogada de la Asociación de Fútbolistas Españoles que lleva la negociación.

La gran queja de López es la nula flexibilidad de los clubes en la negociación, pues las futbolistas comenzaron pidiendo 20.000 euros de salario mínimo y jornadas del 100% para todas las futbolistas. «La última propuesta como sindicato fueron 16.000 euros y renunciamos a la retroactividad en el convenio. Y se bajo a una parcialidad del 75%. Los sindicatos han ido bajando pero la patronal ha sido inamovible».

La abogada de la AFE no entiende la desigualdad que hay con el fútbol masculino no ya en el tema económico sino en las condiciones laborales. «Un equipo de fútbol de máxima categoría donde juegan chicos o chicas. ¿Cómo se acepta que en ellos no se acepte la parcialidad y en ellas sí? Yo me lo pensaría», dice López, que añade que «en pleno siglo XXI, con tanto predicar la igualdad, con muchos equipos de la patronal que son equipos de Primera división, ¿por qué hay diferencias desde el punto de vista laboral entre hombres y mujeres? Y no hablo de la brecha salarial, que sabemos que eso no se cumple, eso está claro y lo asumimos. Pero el resto de condiciones...»

«Esto es un convenio de la igualdad. Las cosas que estamos reivindicando, que son que se defina la jornada, un salario mínimo, mis 30 días de vacaciones, mis días de Navidad, que me paguen cuando estoy lesionada, el protocolo de maternidad y acoso... son cosas tan sencillas que no sé dónde está el problema. ¿Son trabajadoras o no son trabajadoras? Esa es la cuestión», continúa la abogada.

María José López deja una reflexión final. «En los 16 clubes no todos están igual, hay mucha diferencia. Pero ellas están luchando por el futuro, estamos en pleno siglo XXI».

En la misma línea se pronunció el otro sindicato internacional de futbolistas, FIFPro. «Lo que hoy están pidiendo estas jugadoras son mínimas condiciones, referidas, entre otros derechos a salarios mínimos, jornada laboral digna, seguro de salud, seguridad social, pago del salario cuando se esté de baja, medidas para la conciliación familiar y la maternidad, y vacaciones reguladas».

La versión de la patronal es bien distinta y alegan que el fútbol femenino es todavía un modelo que no puede sostener las condiciones económicas que exigen las jugadoras. Rubén Alcaine, presidente de la ACFF y vicepresidente del Zaragoza Femenino, explicó que pese a que «la evolución del fútbol femenino es notable», no entiende la razón de las peticiones en este momento. «Hemos sido los primeros en apostar por el fútbol femenino mucho antes de la llegada de muchos sindicatos. Primero las jugadoras, después los clubes, por lo que no entendemos esa subida exponencial inasumible para muchos de los clubes. Tenemos que ser consecuentes con la realidad que tenemos y de los ingresos que somos capaces de generar», explica.

Alcaine confirmó que la actual oferta de la patronal es la misma que se hizo hace unos meses y que las posturas siguen muy alejadas ahora mismo. «Piden 16.000 euros al 75%, lo que corresponde a 12.000 euros, mientras que la asociación ofrece 16.000 al 50% mínimo, que corresponde a 8.000 euros».

La huelga no afectará a la jornada que se disputa este fin de semana y después habrá un parón por encuentros de las selecciones nacionales (España disputa un partido en Polonia el 12 de noviembre de la clasificación para la Eurocopa de 2021), por lo que será en la jornada nueve cuando se realice el parón de las futbolistas.