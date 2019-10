El entrenador del Barça juvenil no podrá dirigir a su equipo porque Valdés no firmó su despido

El juvenil del FC Barcelona se juega mañana su continuidad en la Youth League tras las dos derrotas en las primeras dos jornadas contra Borussia e Inter. El equipo está obligado a ganar pero no podrá contar con su entrenador, Franc Artiga, en el que iba a ser su estreno en la competición.

El juvenil tendrá que ser dirigido por Alberto Encinas, colaborador del ex portero en su etapa en el filial, todo por queVictor Valdés todavía no ha firmado su despido con el club. El catalán no estuvo de acuerdo con los términos de su finiquito y, según la ley, no se puede contratar un nuevo técnico hasta 21 días después del despido.