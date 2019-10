Morata sale al rescate del Atlético y le da la victoria ante el Bayer Leverkusen

El Atlético logró una victoria importantísima ante el Bayer Leverkusen (1-0) que le deja con pie y medio en los octavos de final. Su fútbol volvió a ser rácano y lejos de lo deseado por los aficionados, pero un tanto de Álvaro Morata le dio a los rojiblancos tres puntos que saben a oro.

Jugar bien sigue siendo una asignatura pendiente para los rojiblancos, pero mientras eso llega el triunfo calma unas aguas que bajan con tensión y que discuten hasta a Simeone. Este martes, el Cholo dejó en el banquillo a Morata pese a que no podía contar con Joao Félix y el delantero fue el que salvó la papeleta cuando salió en la segunda mitad.

La primera parte fue dura para el espectador, 45 minutos en los que no se presenció ni una sola ocasión clara de gol. Un disparo de Julian Baumgartlinger en el minuto 9 de partido que se fue por encima del larguero fue la más clara de los alemanes, mientras que un disparo flojo del lateral Renan Lodi con su pierna mala, la derecha, fue el acercamiento con más peligro de un Atlético desdibujado y sin ideas.

El Bayer comenzó mejor, pero superar la tela de araña rojiblanca no es tarea fácil y el Leverkusen no encontró huecos. El paso de los minutos hizo que los de Simeone reaccionaran, pero su control del juego no se tradujo ni en profundidad ni en llegadas, dejando un choque soporífero para el sufrido espectador del Metropolitano.

En la segunda parte mejoró algo el Atlético con la salida de un Lemar que dio soluciones en la zona de tres cuartos. Diego Costa pidió penalti en una acción en la que se le vio sin fuerzas y Héctor Herrera amenazó con una vaselina anulado por fuera de juego.

Simeone fue a por el partido al sacar a un delantero, Morata, por un centrocampista, un Koke que otra vez estuvo muy desdibujado. Y fueron precisamente los dos cambios los protagonistas del gol de la victoria. Lemar recibió en el centro del campo, rompió una línea alemana y abrió a la perfección para Lodi, siempre incisivo en su banda izquierda. El centro del lateral lo remató Morata con potencia y Hradecky, pese a que llegó a tocar el balón, no pudo evitar el tanto rojiblanco.

Fue el premio al atrevimiento de un Atlético que no hizo más en lo que quedaba de choque. Tocaba guardar un resultado valiosísimo y en eso es un maestro el conjunto rojiblanco, que durmió el choque y no dio ninguna opción más al Bayer Leverkusen. Eso sí, la victoria no debe esconder los problemas evidentes de un Atlético que sigue sin encontrar su identidad. El partido deja un dato para los amantes de la estadística: 6 veces tiró a puerta el equipo colchonero y 12, el doble, el conjunto alemán.