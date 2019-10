Sainz: "No está lejos el día en que voy a decir 'hasta aquí hemos llegado'"

"Cuantos más años tienes, más cuesta prepararte físicamente para estar a tope, pero también te da la vida y la motivación de levantarte cada día con ilusión. Me he ganado el derecho a decidir si quiero correr o no. A lo mejor ven un tío mayor con el pelo blanco y dicen: '¿Qué hace este aquí'? Bueno, pues intentar ganar el Dakar", explicó Sainz, de 57 años, en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterías y Apuestas del Estado.

El piloto reconoció que su esposa ya ha realizado "varios intentos" para persuadirle de que "deje de correr". "Pero en el fondo me respeta, me conoce desde que los dos teníamos 18 años y sabe cuál es mi pasión. No está lejos el día que voy a decir hasta aquí hemos llegado, pero no pasa nada", dijo.

En cuanto a su próximo gran objetivo, Sainz apuntó que espera "una carrera dura como siempre es el Dakar". "Y además ya me lo han advertido. Ir a un país más desértico va a ayudar a recuperar esa filosofía del Dakar. Me da la sensación de que van más en serio, que va a ser un Dakar de etapas largas, de estar cuatro o cinco horas en el coche, y también va a haber una nueva situación, que el libro de ruta de la etapa del día siguiente se va a entregar media hora antes de la salida. Con los móviles y 'Google Earth' hay mucha picaresca y hay pilotos que llevan años sin perderse. Con esta medida eso se evita, ojalá que se haga todos los días", pidió.

En cuanto a su compatriota Fernando Alonso, el madrileño destacó que "ha sido súper valiente dando el paso de la Fórmula 1 al Dakar", ya que "posiblemente son los dos polos más opuestos en el mundo de los coches" de competición.

"Hay que darle tiempo para que conozca la especialidad y se acople a esta nueva etapa de su carrera. Si corre el Dakar, como probablemente se confirme pasado mañana, su idea es ir a coger experiencia, pero tiene unas capacidades brutales, el aire se lo va a coger muy rápidamente y seguro que lo va a hacer muy bien. Mi único consejo es que respete la carrera porque tiene sus peligros y te llevas muchos sustos. El Rally de Marruecos le ha servido para entender bien a lo que se va a enfrentar en el Dakar", reflexionó.

"CABEZOTA" CON EL PRINCESA DE ASTURIAS

En cuanto a sus opciones de lograr algún día el Premio Princesa de Asturias, Sainz subrayó que es "muy cabezota" y que sigue soñando con hacerlo. "Mientras esté en activo, a cualquier deportista español le apetece tener un reconocimiento como el Princesa de Asturias. Sé que he estado nominado en diferentes ocasiones, pero no he podido conseguirlo", lamentó.

A la hora de repasar su carrera, refirió con humor que "hay muchas leyendas negras" sobre sus inicios. "Cuando tenía 14 años participé en una carrera de motocross en la Casa del Campo. Ya tenía la inquietud de correr y tuve que hacer una maniobra para la licencia que no era del todo legal. Hoy es completamente diferente, hay fórmulas de promoción desde una temprana edad, instalaciones fantásticas, en el karting los niños ya empiezan a ser profesionales... Cuando yo empecé era otra época, era una visión diferente. El deporte en España ha cambiado mucho y somos una referencia a nivel mundial", alabó.

Además, durante este Desayuno Deportivo en el que se conmemoró el 50 aniversario de Repsol en el mundo de la competición, Sainz reclamó más apoyo al motor de las grandes empresas españolas, ya que "parece que se han echado un poco atrás en los últimos años".

"Mi entrada en el Mundial de Rallies se vio endulzada por la llegada de Repsol cuando entró en el equipo Toyota. Ganamos dos Mundiales y Repsol consiguió da un paso gigantesco a nivel mediático. Todavía hay gente que sigue asociando Repsol con mi vida deportiva a pesar de que hace años que no estoy con ellos", rememoró.