¿Qué ha sido de Jason Biggs, el veinteañero que hizo un pacto para perder la virginidad en 'American Pie'?

La primera entrega de American Pie llegó a los cines en 1999. La cinta dirigida por Paul Weitz, que en España se puede ver a través de Amazon Prime Video y de Movistar Plus+, causó furor en todo el mundo, y sus protagonistas se convirtieron en auténticas estrellas de la comedia. Algunos de los casos más conocidos son los de Shannon Elizabeth, cuya carrera ha sido de lo más excéntrica, Alysson Hanningan o Jason Biggs, protagonista absoluto de la cinta.

El actor, que compartió una escena con Elizabeth que sería impensable hoy en día, ya tenía un gran bagaje antes de estrenar la cinta, e incluso fue nominado al Emmy por su papel en la longeva As the World Turns, pero fue con American Pie cuando saltó a la fama mundial gracias a un humor extremadamente absurdo y que era el predominante a finales de los 90 y principios de los 2000. Después de la primera entrega vinieron otras siete más, aunque Jason Biggs solo participó en tres, en la secuela del 2000, la tercera parte en el 2003 y en el reencuentro de 2012.

Tras interpretar a Jim, Jason Biggs fue encadenando papeles en el cine, sobre todo en comedias de un tinte muy parecido al de American Pie, como Jay y Bob el Silencioso contraatacan (2001), donde volvió a coincidir con Shannon Elizebeth, aunque también consiguió trabajar bajo las órdenes de Woody Allen en Todo lo demás (2003). Además, apareció en episodios de series como Frasier o Will & Grace.

Jason Biggs y Shannon Elizabeth en 'American Pie' Cinemanía

En 2006 participó en Bajo cero, la película de huskies protagonizada por Paul Walker, mientras que continuó estableciéndose como una estrella del género cómico gracias a películas como Por encima de su cadáver (2007) junto a Eva Longoria, con la que volvería a coincidir al año siguiente en Lower Learing (2008), o Life Happens (2011). En 2012 regresó como Jim en American Pie: El reencuentro, aunque poco podía imaginar por aquel entonces Jason Biggs que su siguiente gran papel iba a venir en una serie para una plataforma de streaming.

¿Quién es Jason Biggs en 'Orange is the New Black'?

Además de aparecer en dos episodios de The Good Wife, la carrera de Jason Biggs volvió a despegar de la mano de Netflix, que le seleccionó para el papel de Larry Bloom en una de sus primeras series originales, Orange is the New Black. La serie ambientada en una cárcel de mujeres se convirtió en una de las primeras grandes producciones de la plataforma de streaming, mucho antes que produjese películas para grandes directores como David Fincher y su reciente The Killer (o Mank).

Jason Biggs como Larry Bloom en 'Orange is the New Black' NETFLIX

Mientras apareció en Orange is the New Black redujo el número de trabajos, realizando apariciones en series de poca relevancia mediática y en películas poco exitosas en las salas, aunque el papel de Larry Bloom le abrió las puertas del género por antonomasia de Hollywood: el drama. Además de participar en las comedias Amateur Night (2016), Dear Dictador (2018) junto al recién jubilado Michael Caine y el reboot de Jay y Bob el Silencioso (2019), también consiguió un rol en las cintas Who We Are Now (2017) y The Subject (2020).

Su nuevo proyecto, también con Netflix

Jason Biggs termina de estrenar nueva película que vio la luz el 16 de noviembre también en Netflix: se trata de la cinta navideña Mejor Navidad, ¡Imposible!, uno de los largometrajes más esperados de la plataforma de streaming para este mes de noviembre y en el que comparte escenas con Heather Graham y Brandy para inaugurar la época navideña.

