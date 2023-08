La comedia sexual del año es un romance lésbico de instituto: cuándo se estrena 'Bottoms' en España

Pese a fenómenos VOD como Heartstopper y Rojo, blanco y sangre azul, la presencia de títulos LGTBI sigue rozando la marginalidad en pantalla grande. Así pues, ¿cómo debemos tomarnos que una comedia de instituto protagonizada por adolescentes lesbianas sea la gran sorpresa del verano en la taquilla de EE UU?

Pues la respuesta ya está aquí: Bottoms, el segundo largo de Emma Seligman (Shiva Baby) ha dado la campanada justo con esos ingredientes. Pese a haber tenido un estreno limitado en la superpotencia, las cifras del filme han superado todas las expectativas, y queda abierta la pregunta de cuándo (y en qué formato) la veremos en España.

Pese a haberse estrenado en solo 10 salas, la cinta ha obtenido una recaudación de más de medio millón de dólares, agotando las localidades en varios cines de Los Ángeles. Su promedio por sala es de 51.625 dólares, el cuarto mejor del año en EE UU tras cintas mucho más promocionadas como Beau tiene miedo, Vidas pasadas e incluso la Asteroid City de Wes Anderson.

Los resultados de Bottoms han adelantado incluso a los que obtuvo Todo a la vez en todas partes durante su primer recorrido en salas en 2022. De hecho, es posible que las cifras aumenten tras publicarse los resultados del Día del Cine en EE UU, una fecha durante la cual los espectadores podrán ver el filme al módico precio de cuatro dólares la entrada.

Así pues, no es extraño que MGM y Amazon Studios, sus responsables, se preparen para un wide release en 700 pantallas. Si bien el gamberrismo de la película (y la proverbial homofobia de la entidad censora MPAA) le han granjeado a Bottoms una calificación 'R', medios como Deadline hablan ya de uno de los fenómenos comerciales más llamativos de este verano.

¿De qué va 'Bottoms'?

Para su película, Emma Seligman se fijó en clásicos del cine teen del cambio de siglo como Supersalidos y American Pie, solo que cambiando a los varones hetero por chicas sáficas. Algo que salta a la vista al leer su sinopsis.

Bottoms cuenta la historia de PJ (Rachel Sennott) y Josie (Ayo Edebiri), dos amigas que, tras meterse en líos con el equipo de fútbol americano de su instituto, crean un club de lucha para así cumplir su sueño de ligar con las animadoras.

Contra todo pronóstico, el invento funciona: las chicas más populares del centro empiezan a zurrarse entre ellas en el gimnasio con el pretexto de la autodefensa. Por supuesto, dado el cariz de la historia, la cosa acaba saliéndose de madre, y las antiheroínas buscan una forma de detener esta fiebre antes de que alguien descubra su auténtico plan.

¿Disparatado? Pues sí, pero también lo eran Porky's y La revancha de los novatos y nadie se quejaba. De hecho, la directora afirma que una de sus metas al imaginar el filme fue hacerle la peineta a esa imagen saneada y romanticona de las relaciones LGTBI que proyectan muchos filmes.

"La única representación queer que he visto en la pantalla ha sido muy dócil y muy dulce, y quería ver personajes gays asquerosos", declara Emma Seligman en una entrevista para Them. "Quería hacer algo gay y estúpido que no fuese serio. Y también una historia de heroínas. Algo con peleas y momentos edgy", confiesa.

Asimismo, Seligman se muestra orgullosa de haber evitado uno de los grandes topicazos de las historias LGTBI en su filme: "No quiero hacer nada que se parezca a una historia de salida del armario", afirma. "Estoy deseando ver personajes queer en argumentos que van sobre cualquier otra cosa".

¿Cuándo podremos ver 'Bottoms' en España?

Sin descartar milagros de última hora, lo más probable es que Bottoms se estrene en nuestro país en VOD vía Prime Video. Su fecha es, por ahora, algo que debemos adivinar mediante conjeturas.

Dado que la película se estrenó en EE UU el 25 de agosto, debe cumplir con la ventana de exhibición de tres meses antes de pasar al streaming. Sin embargo, es posible que MGM decida acortar este plazo para maximizar los beneficios del boca oreja entre el público internacional, optando por una ventana de 45 días. Así pues, medios como ScreenRant dan por hecho que Bottoms llegará a Prime a principios de octubre.

Acerca de si esta fecha será también la de su lanzamiento en España, solo podemos especular. Pero sí tenemos claro que este puede ser el lanzamiento de Emma Seligman como directora de perfil alto: su nuevo proyecto estará respaldado por Adam McKay, uno de los responsables de Successsion, así que es probable que nuestra próxima cita con ella tenga lugar en los Emmy... o incluso en los Oscar.

