¿Qué ha sido de Shannon Elizabeth, la sexy Nadia de 'American Pie'?

Los guionistas de American Pie le asignaron a Shannon Elizabeth una de las pocas nacionalidades con las que no estaba relacionada: aunque nació en Estados Unidos, su padre era libanés con ascendencia siria y su madre, alemana con orígenes ingleses e irlandeses. Y, de alguna forma, también corre sangre cherokee por sus venas. Pero el equipo creativo de esta exitosa franquicia (sólo en España, su primera película recaudó un millón y medio) decidió que Elizabeth interpretaría a Nadia, una estudiante de intercambio procedente de la República Checa.

La actriz trató de disimularlo con un profesor de checo que la enseñó a poner el acento adecuado, pero el director no estuvo de acuerdo con su interpretación y le recomendó una pronunciación completamente diferente. "Sentí que estaban destrozando la película", confesó Elizabeth en un pódcast. "Cuando, al estrenarse, la gente empezó a decir que mi acento era un desastre, yo pensaba 'claro, porque se lo han cargado al no dejarme hacer lo que tenía pensado'".

Shannon Elizabeth en 'American Pie' Cinemanía

Con o sin el acento adecuado, si las hormonas de Jim (Jason Biggs) estaban disparadas, esto se debía en gran parte a Shannon, que repetirá curso en American Pie 2 y se dejará ver en El reencuentro organizado en 2012.

Para entonces, el destino profesional de la actriz se había reconducido, aunque su currículo nunca fue, exactamente, una lectura previsible: en su adolescencia, destacó en las pistas de tenis y llegó a considerar dar el salto a una categoría profesional, pero decidió concentrar sus esfuerzos en las pasarelas. Y, de ahí, a la interpretación: su primera aparición en la pequeña pantalla se produjo en un episodio de la serie Arli$. Su personaje, curiosamente, también era checo.

De los sets a las timbas

En 2007, la carrera cinematográfica de Elizabeth empieza a apagarse: de haber actuado en Love actually, pasa a telefilmes canadienses. Su filmografía era otro ejemplo más de la enceguecedora y fugaz floración de las sex symbols, que reinan durante unos pocos años hasta que son sustituidas por chicas más jóvenes. Pero a Elizabeth no le importó demasiado porque, en su baraja, tenía una mano ganadora. Literalmente.

Durante cinco años, Elizabeth ha sido jugadora profesional de póker y las Vegas fueron su segunda casa. Los actores que prueban suerte en este oasis de neón se cuentan por centenas, pero no son demasiados los que han conseguido que la aventura no se les vuelva en contra. Elizabeth, a la que la prensa bautizó como 'Shannon, la reina del póker', fue una de las afortunadas, aunque su trayectoria en las timbas no duró demasiado: en 2013, jugó su último torneo y se retiró por todo lo alto. Al cine de nuevo.

Un retorno difícil

Coger ritmo ante las cámaras no está siendo fácil para Elizabeth, a la que vimos por última vez (una forma de hablar) en Death on the border, una película cuya productora se tomó tan en serio que la promocionó con un título diferente al que aparecía en las carátulas (Alone today). Eso sí, Elizabeth no estuvo sola en este descalabro: la acompañaban Danny Trejo y Eric Roberts, dos actores bien curtidos en fracasos.

Shannon Elizabeth ha tenido el placer de actuar con una estrella de Hollywood, la mona capuchino Crystal (cuyos servicios ha reclamado, entre otros, Spielberg en The Fabelmans) en Gibby. Seguramente, Elizabeth disfrutaría con esta experiencia, ya que en sus redes sociales deja constancia de su militancia en la defensa de la naturaleza y la conservación de la fauna.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.