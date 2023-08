El pasado 31 de marzo, llegó a España Tetris de la mano de Apple TV. El mecanismo del juego en el que se basa la película es muy sencillo de comprender: distintas piezas van cayendo y el jugador debe disponerlas para que ocupen el menor espacio posible.

Con todo, siempre queda un hueco que ha de ser llenado con la forma exacta, con la pieza más codiciada. Y, en esos casos, no queda otra que esperar a que el azar nos la lance. En estos tiempos en los que la industria del cine ha decidido que nada tiene más interés que la historia del creador de unas patatas picantes, unas zapatillas deportivas o un móvil, la película Tetris era exactamente esa pieza: la que encaja.

Fotograma de 'Tetris' Cinemanía

Lo mismo debió pensar la modelo alemana Claudia Schiffer, puesto que ella es una de las productoras de este título. Su inversión tuvo un saldo positivo: hasta julio, Tetris ha sido una de las diez películas más vistas de Apple TV en todo el mundo y la crítica especializada le otorgó un 82% de aprobación, según recoge Rotten Tomatoes.

Schiffer se mueve con la misma desenvoltura en las pasarelas y en los estudios de producción: hasta el momento, ha participado como productora en ocho películas: Kick Ass 2, la trilogía de Kingsman, Eddie el águila, Rocketman, Silent night y la propia Tetris. Esta faceta de la modelo nos permite sacar dos conclusiones: que sabe elegir sus proyectos y que debe encantarle Taron Egerton, puesto que el actor protagoniza cinco de los títulos mencionados.

Por cierto, y antes de pasar a la etapa de Schiffer como actriz: en caso de que hayas querido comprobar por ti mismo que Schiffer es la productora de estas películas y, tras quedarte hasta el final de los títulos de crédito, no hayas encontrado rastro de la modelo, se deberá a que la alemana las ha firmado con su nombre de casada, Vaughn. Porque ese es, legalmente, su nombre en la actualidad: Claudia Vaughn.

Schiffer también sabe actuar

Los documentales, series sobre modelaje, entrevistas editadas para televisión, videoclips y programas en los que Schiffer ha sido simplemente Schiffer son incontables. No así, en cambio, las películas en las que la alemana se ha atrevido a ir un paso más allá, y tampoco parece que este número vaya a crecer demasiado: la última fue Love actually, en 2003, y apenas estuvo en pantalla más de un minuto. Lo justo para presentarse como Carol y estrecharle la mano a un fascinado Liam Neeson.

Si Schiffer dejó de actuar tras Love actually, no sería por su falta de rentabilidad: según The Sun, los 60 segundos de trabajo se tradujeron en 200.000 libras. Además de en esta película, hemos podido ver a la modelo en Algo más que cómplices, Una noche salvaje, Black and White, Amigos y cantantes y Niño rico. Mención aparte merecen los títulos en los que, pese a aparecer como ella misma, interpreta un papel, como Zoolander, Futurama o Inferno.

