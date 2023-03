El motivo por el que Taron Egerton no quiere ser James Bond no se suele tener en cuenta

Daniel Craig ha colgado el esmoquin de James Bond y ahora se lo está pasando pipa resolviendo crímenes como Benoit Blanc, el astuto investigador de Puñales por la espalda y El misterio de Glass Onion. Sin embargo, su hueco como 007 está siendo difícil de llenar.

En los últimos años, son varios los actores cuyo nombre ha sonado para hacerse con el papel del espía británico. Entre ellos, los de Regé-Jean Page, Idris Elba, Tom Hardy, Henry Cavill, Jacob Elordi y Taron Egerton. El galés, que ya demostró en Kingsman lo bien que se le da servir a su país, sería para gran parte del público un agente excepcional. Sin embargo, él mismo descarta el rol.

"No creo que sea la elección correcta", ha afirmado en una entrevista para el medio The Telegraph: "Tienes que estar siempre escultural para ser ese tío. Y eso es algo en lo que todavía me tengo que esforzar. Siempre he tenido problemas con mi peso".

Edgerton ha añadido que meterse en la piel de Bond "es un poco como ser un embajador de marca y también un actor. Y eso puede ser muy divertido en un microcosmo, pero estoy seguro de haber leído que la productora Barbara Broccoli dijo que es un compromiso de 15 años". El actor ha insistido en que, además, no ha tenido conversaciones para el papel: "Es irrelevante cómo me sienta sobre ello porque no ha habido llamadas".

Sea como fuere, Egerton ha transformado previamente su físico por exigencias del guion. Para la miniserie Encerrado con el diablo, ganó musculatura mediante una estricta dieta y entrenamiento. Él mismo explicó en una entrevista en The Sunday Project cómo fue: "Mucho levantamiento de pesas, una hora de bici cada día... Reduciendo las calorías y teniendo suficiente tiempo para llegar a donde quieres llegar".

Taron Egerton en 'Encerrado con el diablo' Cinemanía

Así, pese a haberse sometido ya a un cambio físico por motivos profesionales, Egerton no está dispuesto a aceptar un proyecto que lo obligue a alargar en el tiempo esta exigencia.

¿Cuánto pesa James Bond?

Esta es la pregunta inevitable después de que Egerton haya asegurado que no quiere ser James Bond por la exigencia física que conlleva el rol. Sin embargo, ¿cuál es el peso de Bond? En las novelas de Ian Fleming, el personaje mide 1,83 y pesa 76 kg, y se lo define como alto y esbelto. Sin embargo, en su salto al cine ha tenido la fisonomía de varios actores.

De Sean Connery a Daniel Craig, todos han defendido con buen porte y estilo el esmoquin negro del personaje, pero sin duda ha sido el último el que ha lucido el físico más musculado ya que también ha sido el que más escenas de acción ha hecho sin necesidad de dobles. El actor se sometía a duros ejercicios con el entrenador Simon Waterson, que también se ocupó de dejar listo a Pierce Brosnan para sus dos últimas películas como 007.

Sin embargo, tal como afirmaba Waterson en una entrevista para GQ, se trató de dos Bond muy diferentes. El de Brosnan era "más sofisticado y estiloso", mientras que Craig se aproximó al personaje abrazando el aspecto físico de este. Así, los exigentes entrenamientos consistían en levantamiento de pesas con ejercicios de cardio y otras actividades prestadas de disciplinas como rugby, fútbol americano o boxeo.

No hay un único físico para Bond, pero el espía es sinónimo de elegancia y presencia, por lo que inevitablemente el intérprete que tome ahora el testigo tendrá que pasar por el gimnasio. Y, como afirma Egerton, se trata de un trabajo que se prolongará más de una década, un sacrificio que no todos están dispuestos a hacer.

