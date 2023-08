El sorprendente cambio físico de Michael Cimino (‘Annabelle’) que conquista a las redes

Desde que en 2019 se diera conocer como el personaje de Bob Palmeri en el título de terror Annabelle vuelve a casa y posteriormente alcanzara la cima del éxito con su papel protagonista en la serie Con amor, Víctor, el actor Michael Cimino no ha dejado de encadenar proyectos en la búsqueda de que su nombre retumbe en la industria. Paralelamente, el norteamericano ha sorprendido a las redes sociales con un impresionante cambio físico.

De ascendencia italoalemana y puertorriqueña, pero criado en Las Vegas (Nevada, EE UU), el actor de 23 años aterrizó en el mundo de la interpretación para huir del bullying que sufría en el colegio. Pronto protagonizaría anuncios para televisión e intentaría probar suerte con el piloto de la serie inédita Hopefuls, tras lo cual decidía mudarse a los 18 años a Los Ángeles, donde terminaba formando parte de la secuela de Annabelle, entrando de lleno en el Warrenverso.

"Tendría unos doce años. Estaba sentado en el Subway -el restaurante, no el metro-, cuando alguien que manejaba actores se fijó en mí. Comencé a dar clases y se convirtió en mi manager. En ese momento era demasiado joven para conducir, así que mi madre lo hacía de Las Vegas a los Ángeles cada vez que tenía una audición. Esto durante años", confesaba Cimino en una entrevista para Hero.

Después de regalarnos papeles más inocentes en su aterrizaje en los cines y la televisión, el actor ha sorprendido en una nueva sesión de fotografía donde mostraba un hérculeo cambio físico. Una transformación viral en las redes sociales, con más de 13.000 me gusta en publicaciones como la compartida por Pop Crave.

Michael Cimino photographed by Jerry Maestas pic.twitter.com/elr5FYr2eK — Pop Crave (@PopCrave) August 20, 2023

Michael Cimino: una promesa de la generación Z

Cimino también ha aparecido recientemente en otros títulos como la película de Netflix Vuelta al insti, protagonizada por Rebel Wilson (Dando la nota). Además, en 2023, el intérprete alcanzaba la cima con sus trabajos en las series Cómo conocí a tu padre y Yo nunca, así como por sus colaboraciones como actor de doblaje en La Chica Luna de Marvel y el Dinosaurio Diablo y Hámster y gretel.

Activista de los derechos LGTBI y de las minorías sociales, Cimino participaba en las tres temporadas de Love, Víctor sin hacer caso al que dirían de él y tras ser aconsejado sobre que no interpretara un papel gay.

"Cuando era niño no era un hombre tradicionalmente masculino. Yo era un poco afeminado y recibí críticas por eso. Luego me dijeron que si interpreto a un personaje gay solo me encasillarían. Estaban tratando de convertirme en alguien que no era y ahora estoy muy agradecido de haber elegido ignorar ese consejo", señala el actor que nos ha hecho partícipes de su transformación estos años a través de su cuenta de Instagram.

Además, Cimino también participaba recientemente en el podcast de ficción Daniel X: Genesis, mientras prepara su gran salto a la música y muestra sus ganas de escribir y dirigir en un futuro. Un intérprete que promete convertirse en una de las nuevas voces de la generación Z en Hollywood.

