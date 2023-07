Rafiki, Amedio o King Kong: los monos más famosos del cine que nos han robado el corazón

“Yo siempre había querido tener un mono”, le confesó Julita Salmerón a su hijo en el magnífico documental Muchos hijos, un mono y un castillo, que obtuvo el Goya a mejor documental producido en España en 2017 y está disponible en Netflix. Sin embargo, cuando el macaco por fin llegó, no resultó ser como Julita se lo había imaginado: ella había soñado con un mono al que “ponerle vestiditos” y, en cambio, el animal atacó a un vecino a la primera ocasión que tuvo.

Hay mascotas que sólo pueden tenerse en la ficción, y los monos son una de ellas. El cine ha tenido una especial fijación por esta criatura, a caballo (literalmente en El amanecer del planeta de los simios) entre el ser humano y el resto de los animales. Veamos algunos de los más famosos.

'El amanecer del planeta de los simios' Cinemanía

King Kong

El gigantesco simio subió al Empire State por primera vez de la mano de Merian C. Cooper y bajo la majestuosa música de Max Steiner, y volvería hacerlo décadas después ante la mirada de Peter Jackson. En su mano, King Kong custodiaba a una preciosa rubia de la que se había enamorado: Fay Wray en la versión original y Naomi Watts, en la adaptación de 2005. En ninguno de los dos casos, su imposible romance terminaba bien.

'King Kong' (1933)

Chita

En las novelas de Edgar Rice Burroughs, Tarzán no tenía mascota: fue Hollywood el que le regaló a Chita, un chimpancé macho que el doblaje español transformó en “la mona Chita”.

Aunque fue interpretada por varios “actores”, el primer Chita corrió a cargo de Jiggs, un simio al que Maureen O’Sullivan se refería con el cariñoso apelativo de “ese mono hijo de puta”.

Al parecer, la actriz que daba vida a Jane no tenía una gran relación con Chita, que la consideraba una rival por su auténtico amor, Johnny Weissmüller. Tan extraño como suena: Según O’ Sullivan, Jiggs era homosexual y no soportaba que ella se acercase a Weissmüller. “Era muy difícil para mí aproximarme a Johnny”, recordaba la actriz en una entrevista, “porque en seguida aparecía en los ojos de Chita una mirada maligna”.

Johnny Weismuller acompañado de Maureen O'Sullivan, el joven Johnny Sheffield y "Chita" en 'Tarzán en Nueva York' (1942). Warner Bros.

Clyde

Sólo puede haber algo más Duro de pelar que Clint Eastwood: un orangután. En la película estrenada en Estados Unidos bajo el título Every which way but loose, Clint y Clyde se echaban a la carretera en un soberbio camión con el objetivo de patear a algunos maleantes, conocer a algunas chicas (y, en el caso de Clyde, orangutanas) y, sobre todo, beber toda la cerveza que les sirviesen.

Duro de pelar tuvo una secuela, en la que Clyde repitió al lado de Eastwood, pero no el simio-actor que lo interpretaba, que había crecido demasiado para retomar su papel.

Clint Eastwood y el orangután Clyde en 'Duro de pelar' (1978)

Ella

George A. Romero se aventuró, con Atracción diabólica, en una película que parece estar siempre un paso de la ilegalidad, y que nos zambulle de pleno en el universo más perturbador y siniestro del director de La noche de los muertos vivientes. Ella, su protagonista simiesco, no tiene mucho que ver con Chita o Clyde, aunque quizás Mauren O’Sullivan, al ver este título, se acordase de alguna experiencia vivida durante el rodaje de Tarzán.

'Atracción diabólica' Cinemanía

Crystal

A diferencia de sus congéneres anteriormente citados, Crystal no es un personaje de ficción: Crystal es un mono capuchino que se dedica al cine. O, dicho de otra forma, Crystal es un actor con más de treinta créditos a sus espaldas.

A lo largo de su carrera (a sus veintinueve años, está en activo), este capuchino ha trabajado con Brendan Fraser en George de la Jungla (su debut en 1997), con Eddie Murphy en Dr. Dolittle, en dos entregas de Resacón en las vegas e incluso con Spielberg en Los Fabelman, donde interpreta al mono que compra la madre de Sammy (Michelle Williams) porque “se aburría y necesitaba divertirse”.

'Crystal, en su último papel como mono de la familia Fabelman' Cinemanía

Rafiki

En la jerarquía de El rey león, Rafiki desempeña el papel de curandero, asesor y chamán. Nada ocurre en los territorios de Mufasa sin que este mandril excéntrico lo sepa, aunque en ocasiones se finja en la inopia. Además, no sólo es un erudito: al final de la película, demuestra que también sabe pelear.

Rafiki en 'El rey león'. WALT DISNEY PICTURES

El rey Louie

El marchoso y dictatorial orangután de El libro de la selva es una invención de Disney: Kipling no lo menciona en su novela. En la versión original, Louie tenía la voz del energético cantante Louis Prima, mientras que en la adaptación que Jon Favreau dirigió en 2016, quien se encargaba de articular sus frases era Christopher Walken.

Entre ambos, también había una diferencia: si el primer rey Louie fue un orangután, el segundo es, como él mismo nos confiesa, un Gigantopithecus, un simio extinto hace más de trescientos mil años que superaba los dos metros y medio de tamaño.

En el live-action de 'El libro de la selva', el Rey Louie es un Gigantopithecus. Disney

Maguila Gorila

El mundo de la animación para la pequeña pantalla tampoco ha desperdiciado la ocasión de contar con un buen mono en sus proyectos: en este caso, en un papel protagónico. La serie de Hanna-Barbera se emitió entre 1964 y 1968 y contó con más de treinta episodios, en los que se narraban las aventuras de un atildado gorila amante del patinaje.

'Maguila Gorila' Cinemanía

Amedio

Esta lista estaría huérfana (quizá no la mejor palabra, dadas las circunstancias) sin Amedio, el mono que acompaña a Marco en la larga búsqueda de su madre. Sin embargo, Amedio sólo se llamaba así en España: en el resto del mundo, el diminuto simio de Marco tenía el nombre de Amadeo.

En una entrevista, el responsable de que esta serie japonesa llegase a nuestro país, Claudi Biern, explicaba por qué: el traductor nipón al que recurrieron se tomaba ciertas libertades en su trabajo, y Amedio fue una de sus secuelas.

'Marco' Cinemanía

